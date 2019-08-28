Власти Владивостока рекомендовали сократить рабочий день из-за ливней

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Руководителям городских предприятий Владивостока в среду рекомендовано сократить рабочий день, сообщает мэрия.

"Глава Владивостока Олег Гуменюк обратился к руководителям городских предприятий с рекомендацией сократить сегодня, 28 августа, рабочий день", - говорится в сообщении.

Это предложение связано с обильными осадками, которые уже обрушились на Владивосток и привели к сбою в работе общественного транспорта, подтоплениям на дорогах и улицах города, а также с неблагоприятными прогнозами синоптиков. Осадки во Владивостоке могут продлиться до позднего вечера, при усилении порывов ветра до 14 метров в секунду. До вечера среды во Владивостоке ожидается выпадение еще 30-35 миллиметров осадков.

По данным местных властей, все силы рабочих бригад администрации города задействованы на дорогах Владивостока для оперативного реагирования. За день 27 августа во Владивостоке и пригороде выпало до 67 миллиметров дождя, отмечалась гроза и усиление ветра. Также очень сильный дождь вчера был в Партизанске – 79 миллиметров и Преображении – 67 миллиметров.