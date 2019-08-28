В Японии по меньшей мере три человека погибли из-за наводнений

ТОКИО, 28 авг - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли в среду утром на юго-западе Японии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, передал телеканал NHK.
По его данным, мужчина погиб, когда его машина была смыта потоками воды на дороге в префектуре Сага, когда ближайшие две реки вышли из берегов и затопили поля. Еще один человек предположительно погиб в префектуре Фукуока и женщина в городе Сага.
Власти рекомендовали жителям этих префектур, а также Нагасаки эвакуироваться из-за угрозы наводнений и оползней. Метеорологи присвоили угрозе затоплений максимальный пятый уровень. По их данным, за час в городах Сана и Таку выпало 120 миллиметров осадков.
По данным Киодо, затоплена железнодорожная станция Сага.
Сильные дожди ожидаются в течение ближайших суток на севере острова Кюсю и других районах вплоть до Токио.
Дожди последовали в Японии за продолжительным периодом летней жары.