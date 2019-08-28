В Приморье осудили виновника резонансного ДТП, сбившего семью

Наезд автомобиля Вольво на пешеходов в районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке. 18 февраля 2019

© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку Наезд автомобиля Вольво на пешеходов в районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке. 18 февраля 2019

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока назначил 4,5 года колонии-поселения местному жителю, который сбил на тротуаре семью с ребенком и скрылся, сообщает прокуратура Приморья.

Кроме того, подсудимому запретили в ближайшие три года садиться за руль.

Резонансное ДТП произошло во Владивостоке 18 февраля. По данным полиции, водитель Volvo не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил семью из трех человек, в том числе ребенка 2017 года рождения. Мать и сын скончались в больнице, отца госпитализировали.