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РИА Новости

В Приморье осудили виновника резонансного ДТП, сбившего семью

05:27 28.08.2019 (обновлено: 11:25 28.08.2019)
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© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. ВладивостокуНаезд автомобиля Вольво на пешеходов в районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке. 18 февраля 2019
Наезд автомобиля Вольво на пешеходов в районе дома 12 по улице 40 лет ВЛКСМ во Владивостоке. 18 февраля 2019
© Фото : пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Владивостоку
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока назначил 4,5 года колонии-поселения местному жителю, который сбил на тротуаре семью с ребенком и скрылся, сообщает прокуратура Приморья.
Кроме того, подсудимому запретили в ближайшие три года садиться за руль.
Резонансное ДТП произошло во Владивостоке 18 февраля. По данным полиции, водитель Volvo не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил семью из трех человек, в том числе ребенка 2017 года рождения. Мать и сын скончались в больнице, отца госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек". Водителя задержали. На допросе он рассказал, что покинул место ДТП, так как испугался ответственности за содеянное. Его арестовали. Прокуратура отмечала, что водитель не имел полиса обязательного страхования гражданской ответственности и знал о технической неисправности авто.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36РИА Новости
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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ВладивостокПроисшествия
Популярные комментарии
Вот это по Путински, угробил людей и за их смерть никакой ответственности т.к. 4.5 года, потом зачтут "домашний арест", потом "УДО" и т.д. Уря, Пут и ну!
28 августа, 07:21
НпНе помню dedushka
16002311
За убийство двух человек... Жаль, что закон не имеет обратной силы. Сейчас он получил бы от восьми до пятнадцати лет.
28 августа, 05:44
XXyz1965
1600200
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