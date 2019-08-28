В Приморье осудили виновника резонансного ДТП, сбившего семью

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Первомайский районный суд Владивостока назначил 4,5 года колонии-поселения местному жителю, который сбил на тротуаре семью с ребенком и скрылся, сообщает прокуратура Приморья.
Кроме того, подсудимому запретили в ближайшие три года садиться за руль.
Резонансное ДТП произошло во Владивостоке 18 февраля. По данным полиции, водитель Volvo не справился с управлением, выехал на тротуар и сбил семью из трех человек, в том числе ребенка 2017 года рождения. Мать и сын скончались в больнице, отца госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух человек". Водителя задержали. На допросе он рассказал, что покинул место ДТП, так как испугался ответственности за содеянное. Его арестовали. Прокуратура отмечала, что водитель не имел полиса обязательного страхования гражданской ответственности и знал о технической неисправности авто.