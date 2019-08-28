Ученые в Приморье изучат способы звукового общения белух и ларг

"Наибольший задел сейчас есть в биоакустике. Детальное изучение феномена акустического поведения морских млекопитающих и объяснение его биофизического механизма позволит в ближайшем будущем проектировать приборы и бионические системы для рыболовства. Например, дельфины умело управляют поведением рыбных косяков. Мы можем позаимствовать у них это умение и, если добьёмся полной аналогии, сможем усовершенствовать технологии вылова", - сказал профессор.