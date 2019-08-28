Ученые в Приморье изучат способы звукового общения белух и ларг

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Ученые на базе Приморского океанариума во Владивостоке начнут исследования способов общения белух и ларг, сообщает учреждение.
Ученые будут наблюдать за морскими млекопитающими, изучать особенности их акустических сигналов в разных условиях. Разработанные на основе полученных данных технологии интегрируют в реальный промысел. Профессор Дальневосточного рыбохозяйственного университета Юрий Кузнецов отметил, что необходима модернизация мирового рыболовства, основанная на понимании закономерностей общения живых существ в океане.
"Наибольший задел сейчас есть в биоакустике. Детальное изучение феномена акустического поведения морских млекопитающих и объяснение его биофизического механизма позволит в ближайшем будущем проектировать приборы и бионические системы для рыболовства. Например, дельфины умело управляют поведением рыбных косяков. Мы можем позаимствовать у них это умение и, если добьёмся полной аналогии, сможем усовершенствовать технологии вылова", - сказал профессор.
Кроме того, у ученых есть экологические задачи – разработка технологий отвода морских животных от орудий лова. Расшифровка смысла и содержания звуков, которыми они общаются, поможет понять механизмы работы мозга животных и формирования поведенческих и когнитивных стратегий.