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РИА Новости

Ученые в Приморье изучат способы звукового общения белух и ларг

05:04 28.08.2019
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© РИА Новости / Вера КостамоБелуха
Белуха
© РИА Новости / Вера Костамо
Белуха. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Ученые на базе Приморского океанариума во Владивостоке начнут исследования способов общения белух и ларг, сообщает учреждение.
Ученые будут наблюдать за морскими млекопитающими, изучать особенности их акустических сигналов в разных условиях. Разработанные на основе полученных данных технологии интегрируют в реальный промысел. Профессор Дальневосточного рыбохозяйственного университета Юрий Кузнецов отметил, что необходима модернизация мирового рыболовства, основанная на понимании закономерностей общения живых существ в океане.
"Наибольший задел сейчас есть в биоакустике. Детальное изучение феномена акустического поведения морских млекопитающих и объяснение его биофизического механизма позволит в ближайшем будущем проектировать приборы и бионические системы для рыболовства. Например, дельфины умело управляют поведением рыбных косяков. Мы можем позаимствовать у них это умение и, если добьёмся полной аналогии, сможем усовершенствовать технологии вылова", - сказал профессор.
Кроме того, у ученых есть экологические задачи – разработка технологий отвода морских животных от орудий лова. Расшифровка смысла и содержания звуков, которыми они общаются, поможет понять механизмы работы мозга животных и формирования поведенческих и когнитивных стратегий.
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