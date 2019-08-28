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РИА Новости

В Приморье подтопило ливнями девять домов и 40 подворий

04:40 28.08.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок
Паводок
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Девять домов и 40 подворий подтопило прошедшими за последние двое суток ливнями в Приморье, сообщает региональный главк МЧС РФ.
В ночь на вторник к югу края подошёл фронт, начался дождь, местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
"По состоянию на 09.00 (02.00 мск) в результате прохождения обильных осадков произошло скопление дождевых вод в районе горы Ливадийская. По предварительным данным, подтоплено 9 домов в Партизанском районе (2 в селе Васильевка и 7 в селе Новолитовка), 40 придомовых территорий. На месте работают 2 оценочных комиссии. Уровень воды падает", - говорится в сообщении.
Переливов дорог, лодочных переправ, подтопленных социально-значимых объектов нет.
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Как сообщает мэрия, шесть человек эвакуировали из зоны разлива реки Богатая в пригороде Владивостока.
"Шесть человек эвакуировали из зоны разлива реки Богатая в пригороде Владивостока: частные дома на улице Пшеничной оказались в зоне подтопления", - говорится в сообщении.
На базе средней школы № 44 развернут пункт временного размещения. По словам специалистов, река Богатая вышла из берегов из-за обильных осадков и сброса воды с Пионерского и Богатинского водохранилищ. В настоящее время на месте работают спасатели и сотрудники ГИБДД.
В зоне подтопления также оказались частные дома в поселке Рыбачий, куда уже направлены спасатели, на месте будет принято решение по вывозу людей.
По данным администрации края, сейчас оперативные службы работают во Владивостоке, Лесозаводске, Партизанске, Надеждинском и Партизанском районах, задействовано почти 800 человек и более 200 единиц техники.
Приморский водоканал сбрасывает воду из четырех водохранилищ во Владивостоке и Артеме. По данным департамента энергетики Приморского края, сейчас специалисты устраняют повреждения в Партизанском районе, Уссурийске и Владивостоке.
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