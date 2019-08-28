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РИА Новости

Во Владивостоке ливни привели к перебоям в работе общественного транспорта

04:38 28.08.2019 (обновлено: 04:53 28.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий АньковАвтомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей
© РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Общественный транспорт Владивостока из-за подтоплений работает с перебоями, сообщает мэрия.
"Движение трамваев и троллейбусов приостановлено, автобусы ходят с опозданиями. Морской прибрежный транспорт работает по расписанию", - говорится в сообщении.
По информации управления транспорта администрации города, на маршруты города вышло 503 автобуса, 12 трамваев и 8 троллейбусов. По словам начальника управления Александра Иванова, на улице Снеговой подтоплен участок в районе остановочного пункта "ДСК", поэтому затруднено движение автобусов маршрутов №98Д и 98Ц. Также затруднено движение автобусов в обоих направлениях по маршруту №26 "Луговая – Десантная" и №28 "Семеновская – б. Емар".
На улице Ладыгина в связи со сходом сели затруднено движение автобусов по маршруту №66 "64 микрорайон – Центр". Все остальные автобусы работают в соответствии с установленными маршрутами. Как сообщили специалисты, в работе общественного транспорта "наблюдается увеличение интервалов движения и опоздание автобусов из-за погодных условий и подтоплений на площади Луговой и улице Борисенко".
В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, а местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
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