Во Владивостоке ливни привели к перебоям в работе общественного транспорта

Автомобили на одной из улиц Владивостока после сильных дождей

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг - РИА Новости. Общественный транспорт Владивостока из-за подтоплений работает с перебоями, сообщает мэрия.

"Движение трамваев и троллейбусов приостановлено, автобусы ходят с опозданиями. Морской прибрежный транспорт работает по расписанию", - говорится в сообщении.

По информации управления транспорта администрации города, на маршруты города вышло 503 автобуса, 12 трамваев и 8 троллейбусов. По словам начальника управления Александра Иванова, на улице Снеговой подтоплен участок в районе остановочного пункта "ДСК", поэтому затруднено движение автобусов маршрутов №98Д и 98Ц. Также затруднено движение автобусов в обоих направлениях по маршруту №26 "Луговая – Десантная" и №28 "Семеновская – б. Емар".

На улице Ладыгина в связи со сходом сели затруднено движение автобусов по маршруту №66 "64 микрорайон – Центр". Все остальные автобусы работают в соответствии с установленными маршрутами. Как сообщили специалисты, в работе общественного транспорта "наблюдается увеличение интервалов движения и опоздание автобусов из-за погодных условий и подтоплений на площади Луговой и улице Борисенко".