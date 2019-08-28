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РИА Новости
Новое оружие России

"Вертолеты России" раскрыли подробности о перспективном боевом аппарате

03:48 28.08.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании "Вертолеты России" на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Павильон компании Вертолеты России на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 28 авг – РИА Новости. Техническое задание на очередной этап научно-исследовательских работ (НИР) по перспективному боевому вертолету планируется согласовать в этом году, сообщил заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) по продажам военной вертолетной техники Владислав Савельев.

"Сейчас формируются требования для разработки технического задания на следующий этап НИР. Рассчитываем, что в этом году ТЗ будет утверждено, и, может быть, в 2020 г., в зависимости от решения заказчика, будут подписаны контракты на выполнение следующих этапов работ", - сказал Савельев в интервью журналу "Вертолеты России".

Он также рассказал, что вертолет будет создан до конца нынешней госпрограммы вооружений (2027 год – ред.). Говоря про двигатель для этой машины, Савельев отметил, что генеральный конструктор предусматривает "вполне конкретную силовую установку из имеющегося парка, но уже глубоко модернизированную".
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Савельев сообщил и о том, как будет выглядеть перспективный вертолет. "Могу сказать только одно – на конвертоплан из фильма "Аватар" он похож не будет! Внешне это будет стандартный, если можно так выразиться, вертолет традиционной милевской схемы с несущим и рулевым винтом", - пояснил он.
Ранее гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил, что Минобороны России определилось с обликом перспективного боевого (скоростного) вертолета, выбрав проект конструкторского бюро имени Миля. По его словам, всего госзаказчику было предложено порядка десяти концепций перспективного скоростного вертолета.
Контракт на проведение научно-исследовательской работы по определению облика перспективного боевого вертолета был заключен между "Вертолетами России" и Минобороны в 2017 году. К тому времени летающая лаборатория скоростной машины на базе Ми-24, впервые поднявшаяся в воздух в январе 2017 года, достигла скорости порядка 400 километров в час.
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