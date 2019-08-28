СМИ: Purdue Pharma хочет уладить иски о ее роли в опиоидном кризисе

Всего против Purdue Pharma и ее владельцев выдвигают более двух тысяч исков, некоторые из которых объединились в одно большое дело. Сумма исков составляет от 10 до 12 миллиардов долларов. Компанию обвиняют в развязывании и поддержании опиоидного кризиса, который унес более 400 тысяч жизней в период с 1999 по 2017 годы. В частности, предполагается, что Purdue Pharma использовала вводящие в заблуждении торговые практики. Из этого следует, что она по меньшей мере частично ответственна за опиоидный кризис.