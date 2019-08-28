Пострадавшие при терактах в Буденновске и Москве посетят Беслан 1 сентября

ПЯТИГОРСК, 28 авг - РИА Новости. Пострадавшие в результате террористических актов на Дубровке в Москве в октябре 2002 года и в Буденновске в 1995 году приедут в Беслан 1 сентября и примут участие в пресс-конференции, организованной комитетом "Матери Беслана", сообщила РИА Новости председатель общественной организации Сусанна Дудиева.
"На пресс-конференции, она будет большая, мы постараемся подвести итоги деятельности организации за эти 15 лет, мы дадим оценку решениям Страсбургского суда (о компенсации пострадавшим). Мы пригласили сюда в Беслан пострадавших в других террористических актах, у нас будут гости из Буденновска, из Норд-Оста, Волгограда, из Москвы и Санкт-Петербурга. Им будет дана возможность выступить на конференции, рассказать о своих проблемах", - сказала Дудиева.
Теракт в бесланской школе, жертвами которого стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети, произошел утром 1 сентября 2004 года. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе малолетних детей. Людей насильно удерживали в школе три дня, не давая им воду и еду.