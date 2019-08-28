Пострадавшие при терактах в Буденновске и Москве посетят Беслан 1 сентября

"На пресс-конференции, она будет большая, мы постараемся подвести итоги деятельности организации за эти 15 лет, мы дадим оценку решениям Страсбургского суда (о компенсации пострадавшим). Мы пригласили сюда в Беслан пострадавших в других террористических актах, у нас будут гости из Буденновска, из Норд-Оста, Волгограда, из Москвы и Санкт-Петербурга. Им будет дана возможность выступить на конференции, рассказать о своих проблемах", - сказала Дудиева.