Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений

ВЛАДИВОСТОК, 28 авг – РИА Новости. Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.
В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, а местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.
"В эти часы для движения закрыта дорога от улицы Адмирала Угрюмова по направлению к бухте Лазурной... Из-за поднятия уровня реки Лазурной и выхода ее из русла в настоящее время наблюдается подтопление дороги. ГИБДД ограничила здесь движение автотранспорта", - говорится в сообщении.
Водителей просят выбирать альтернативные пути. В ближайшее время спецтехника Примавтодора выйдет на участок.
Бухта Лазурная популярна среди жителей Приморья, Хабаровского края, Приамурья, которые каждое лето приезжают сюда на отдых с палатками или на базы отдыха.
27 августа, 08:30РИА НовостиВ Приморье после ливней подтопило проезды к ряду сел