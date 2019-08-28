Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений

В ночь на вторник к югу края подошел фронт, начался дождь, а местами отмечался ливень. Больше всего осадков выпало во Владивостоке - на середину вторника треть месячной нормы. Многие дороги под водой, со склонов вместе с деревьями сходят сели. В связи с обострением фронтальных разделов в Приморье и в городе Владивостоке объявлено штормовое предупреждение. Ожидается, что дожди будут идти до конца недели.