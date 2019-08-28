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РИА Новости

МВД сектора Газа объявило ЧП во всех структурах безопасности в анклаве

02:08 28.08.2019 (обновлено: 02:18 28.08.2019)
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© РИА Новости / Ахмет Абед / Перейти в фотобанкСектор Газа
Сектор Газа
© РИА Новости / Ахмет Абед
Перейти в фотобанк
Сектор Газа. Архивное фото
ГАЗА, 28 авг - РИА Новости. МВД сектора Газа объявило сегодня в полночь ЧП во всех структурах безопасности в анклаве, сообщил журналистам представитель ведомства Ияд аль-Бозом.
"Еще один взрыв в полицейским контрольном пункте на прибрежной дороге в городе Газа, в результате чего было ранено несколько человек. Министерство внутренних дел объявило ЧП во всех структурах безопасности в секторе Газа", - сказал аль-Бозом.
Ранее двое палестинских полицейских погибли при взрыве в секторе Газа, причины которого пока не установлены.
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