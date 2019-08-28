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РИА Новости

Сенатор из США Майк Ли пока не получил российскую визу

02:01 28.08.2019 (обновлено: 02:49 28.08.2019)
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Юта Майк Ли еще не получил визу в Россию, сообщает издание Politico со ссылкой на его представителя.
Ли планирует отправиться в Россию на следующей неделе. В Москве у него запланирована встреча с покидающим свой пост американским послом в России Джоном Хантсманом, который ранее был губернатором Юты.
В понедельник сенатор-республиканец Рон Джонсон и представитель Демократической партии Крис Мерфи заявили, что российские власти отказали им в выдаче визы. Сообщалось, что они намеревались приехать в Россию в составе делегации американских конгрессменов.
Посольство РФ, комментируя заявление Джонсона, заявило, что не получало от него обращение за разрешением на въезд. Затем в МИД РФ пояснили, что сенатор находится в "стоп-листе" РФ в ответ на включение туда представителей России, о чем самому сенатору известно. Сенатор Мерфи в свою очередь заявил, что несмотря на то, что является жестким критиком Кремля, верит, что важно сохранять диалог, особенно в напряженные периоды отношений.
Андрей Климов
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