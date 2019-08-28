Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

По словам защитникам, в ночь на 26 августа сотрудники правоохранительных органов патрулировали территорию в поселке Витязево, расположенном в окрестностях Анапы. На пляже полицейские обнаружили молодую пару, занимавшуюся сексом. Один из патрульных включил камеру, чтобы зафиксировать происходящее. После замечания девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, испугалась и попыталась убежать, утверждает адвокат. Она успела отбежать на 20 метров и выронила телефон. Полицейские, по его словам, помогли девушке найти телефон и отпустили ее. Адвокат также отметил, что полицейские не знали о возрасте девушки. По его словам, она выглядела на 25-26 лет и была "под два метра ростом".