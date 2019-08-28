Адвокат изложил версию подозреваемых в изнасиловании девушки в Анапе

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Бывшие сотрудники полиции, которых подозревают в принуждении 17-летней девушки к сексуальным действиям, отрицают свою вину. Об этом пишет “Московский комсомолец” со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела.
По словам защитникам, в ночь на 26 августа сотрудники правоохранительных органов патрулировали территорию в поселке Витязево, расположенном в окрестностях Анапы. На пляже полицейские обнаружили молодую пару, занимавшуюся сексом. Один из патрульных включил камеру, чтобы зафиксировать происходящее. После замечания девушка, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, испугалась и попыталась убежать, утверждает адвокат. Она успела отбежать на 20 метров и выронила телефон. Полицейские, по его словам, помогли девушке найти телефон и отпустили ее. Адвокат также отметил, что полицейские не знали о возрасте девушки. По его словам, она выглядела на 25-26 лет и была "под два метра ростом".
Ранее в одном из анапских пабликов появилось сообщение о том, что в ночь на понедельник в поселке Витязево трое полицейских застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Утверждается, что парня они отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им. Как сообщили РИА Новости в спортивно-учебно-оздоровительном центре "Волейград", пострадавшей оказалась волейболистка из Московской области.
Как пишет “Московский комсомолец” со ссылкой на источники, после принуждения полицейскими к сексу в поселке Витязево их несовершеннолетняя жертва отправилась на дискотеку.
Однако по данным "КП-Кубань", пострадавшая не могла находиться на дискотеке в указанное на видео время.
Троих подозреваемых в совершении преступления уволили, а затем поместили в СИЗО. Если вина бывших полицейских будет доказана, они могут сесть в тюрьму на срок до пяти лет.