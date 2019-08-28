Адвокат "дочки" "Ростеха": у Boeing нет желания обсуждать претензии до суда

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Boeing не демонстрирует желания обсуждать претензии "Авиакапитал-Сервис", защита сосредоточится на судебном процессе, сообщил в среду РИА Новости представляющий интересы российской фирмы адвокат Стивен Маркс.

"Boeing не продемонстрировал признаки какого-либо желания вести содержательный диалог. Честно говоря, я думаю, что они находятся не в той позиции. Так что я буду полностью сосредоточен на переходе к судебному разбирательству", - сказал он.

Так Маркс ответил на вопрос о готовности защиты обсуждать возможную сделку с производителем самолетов.

По его словам, дата слушаний по иску пока не назначена, но есть вероятность, что это произойдет в течение следующих 30 дней.

"Авиакапитал-Сервис" подала в суд в Чикаго иск к компании Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 MAX 8. Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 MAX. В российской компании подтвердили наличие иска.

По мнению истца, катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критически важной информации" от авиавластей США.

В компании Boeing РИА Новости не стали комментировать ситуацию.

Полеты 737 MAX были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.