Boeing не пошел на приемлемое для "дочки" "Ростеха" решение до суда

ВАШИНГТОН, 28 авг – РИА Новости. Защита дочерней компании "Ростеха" "Авиакапитал-Сервис" пыталась урегулировать претензии к Boeing без суда, но компания не пошла на приемлемое решение, сообщил в среду РИА Новости представляющий интересы российской фирмы адвокат Стивен Маркс.

"Были предприняты усилия, чтобы попытаться решить этот вопрос во внесудебном порядке, но Boeing не смог, или не стал, или не захотел рассмотреть приемлемое решение. Поэтому и потребовалось подать в суд. Мы пытались этого избежать. Подав иск, мы теперь должны действовать в рамках судебного разбирательства", - сказал он.

"Авиакапитал-Сервис" подала в суд в Чикаго иск к компании Boeing для расторжения контракта на 35 самолетов 737 MAX 8. Это первый иск подобного рода после двух авиакатастроф и выявления ошибок в работе системы 737 MAX. В российской компании подтвердили наличие иска.

По мнению истца, катастрофы произошли из-за "небрежных действий и решений Boeing" не только при разработке самолета, который был "неисправен", но и при "утаивании критически важной информации" от авиавластей США.

В компании Boeing РИА Новости не стали комментировать ситуацию.

Полеты 737 MAX были приостановлены в США и многих других странах после того, как два таких авиалайнера разбились. В марте Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.