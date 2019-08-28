Израильские военные отрицают причастность к гибели двух палестинцев в Газе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Израильские военные отрицают причастность к гибели двух палестинцев в столице сектора Газа.

По версии властей анклава, они были ликвидированы ударом с беспилотного летательного аппарата.

"Армия не в курсе каких-либо авиаударов в Газе сегодня вечером", - сказал РИА Новости сотрудник армейской пресс-службы.

Официальный представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра говорил, что беспилотник атаковал мотоцикл, на котором ехали двое мужчин. Их личности пока не раскрываются.