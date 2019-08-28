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РИА Новости

Израильские военные отрицают причастность к гибели двух палестинцев в Газе

00:26 28.08.2019
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© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военные
Израильские военные
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военные. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 28 авг - РИА Новости. Израильские военные отрицают причастность к гибели двух палестинцев в столице сектора Газа.
По версии властей анклава, они были ликвидированы ударом с беспилотного летательного аппарата.
"Армия не в курсе каких-либо авиаударов в Газе сегодня вечером", - сказал РИА Новости сотрудник армейской пресс-службы.
Официальный представитель министерства здравоохранения сектора Газа Ашраф аль-Кидра говорил, что беспилотник атаковал мотоцикл, на котором ехали двое мужчин. Их личности пока не раскрываются.
Ранее во вторник палестинские боевики подвергли минометному обстрелу приграничные районы Израиля, откуда в ответ был нанесен авиаудар по позициям правящего в анклаве движения ХАМАС. Информации о потерях сторон не поступало.
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