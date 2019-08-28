В Москве пройдет III Климатический форум городов

МОСКВА, 28 авг - пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. В московском парке "Зарядье" 4-5 сентября 2019 года пройдёт III Климатический форум городов.

Для обсуждения последних трендов в области устойчивого развития мегаполисов в российской столице соберутся ведущие эксперты в сферах климата, цифровых технологий, архитектуры, бизнеса и здравоохранения. Среди спикеров — руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, советник и специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам климата Руслан Эдельгериев, профессор Университета Tuscia DIBAF (Университет Тосканы, отдел по инновациям в биологических, агропромышленных и лесных системах), лауреат Нобелевской премии мира Рикардо Валентини, мэр Савоны Илария Каприоглио и многие другие. Мероприятие организовано Правительством Москвы.

Глобальные задачи экологии невозможно решить в одиночку, именно поэтому стремление к устойчивому развитию в условиях изменения климата объединяет города по всему миру. Ежегодный Форум, организованный Правительством Москвы, нацелен на совмещение усилий государства, бизнеса, общества для создания эффективных климатических стратегий в разных отраслях городской жизни. Гости Форума смогут посетить лекции, панельные сессии, воркшопы от ведущих экспертов устойчивого развития из 26 стран. Среди спикеров — руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский, эксперт в области оценки климатических рисков и энергоэффективности предприятий Том Камберледж, старший советник по вопросам климата и энергетики Норрботтен (Швеция) Ульва Сарден, старший советник Министерства окружающей среды Швейцарии, член Международного экспертного совета по вопросам экологии при Правительстве Москвы Виктор Хефели, заместитель министра, директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олег Салагай и другие.

Основные события III Климатического форума городов развернутся в инновационном Парке "Зарядье", а также на сателлитных площадках мероприятия — Общественной палате Российской Федерации и Цифровом деловом пространстве.

В первый день участники узнают о лучших практиках мегаполисов мира в условиях климатических вызовов, а также примут участие в пленарных заседаниях, семинарах и лекциях о взаимодействии государства и бизнеса, "зеленой" экономике, экологическом девелопменте транспорта.

Второй день посвящён темам здравоохранения, сотрудничеству мэров по линии энергетики и экологическим инвестициям. Приглашенные эксперты обсудят роль природных ио озелененных территорий и разберут возможности экологической модернизации промышленных предприятий.

© Фото : предоставлено пресс-службой Климатического Форума городов 2019 В Москве пройдёт III Климатический форум городов © Фото : предоставлено пресс-службой Климатического Форума городов 2019

Практические воркшопы

Партнёры Форума - Агентство инноваций города Москвы и Фонд инфраструктурных и образовательных программ проведут воркшопы для студентов московских вузов в рамках Программы "Вектор Предпринимательства". Участники проработают решения экологических задач в четырех тематических кластерах: зелёное строительство и реновация зданий, циркулярная экономика, новые технологии и модернизация городской инфраструктуры, ответственное потребление. Воркшопы пройдут 4-5 сентября 2019 года в Цифровом деловом пространстве. Результаты работы студентов будут представлены в виде резолюции на финальном пленарном заседании в рамках III Международного экспертного совета.

"Лидер климатического развития" и "Климат и ответственность"

В рамках мероприятия состоится церемония награждения лауреатов премий "Лидер климатического развития" и "Климат и ответственность". Первая премия выделит лучшие проекты и организации 2018-2019 годов, которые внесли вклад в экологию, создание дружественной городской среды и применение "умных" технологий. Вторая премия обратит внимание на достижения в области снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. К участию в конкурсах приглашены компании, общественные организации, научные и образовательные учреждения, администрации регионов и муниципалитетов, архитектурные бюро, журналисты и студенты.

Соглашения с С40 и ВОЗ

Форум станет местом встречи представителей Группы Климатических Лидеров С40 с руководителем столичного Департамента природопользования Антоном Кульбачевским. Эксперты обсудят планы дальнейшего взаимодействия российской столицы и С40, а также подпишут декларацию C40 "Зелёные и здоровые улицы", направленную на снижение загрязнения воздуха. В рамках мероприятия также будет подписано соглашение со Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ).

Устойчивое развитие — глобально значимый инструмент по замедлению климатических изменений планеты, успех которого зависит от совместных усилий жителей мегаполисов мира. За последние годы российская столица стала международным лидером по модернизации и внедрению "зелёной" городской инфраструктуры, а III Климатический форум – пространством диалога на пути к созданию городских сообществ будущего.

доступна на сайте . Вход на все мероприятия Форума бесплатный по предварительной регистрации. Подробная программа мероприятий III Климатического форума городов. Вход на все мероприятия Форума бесплатный по предварительной регистрации.

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