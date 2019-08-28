"Христиане удивлены". Что сказала Богородица после Успения

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Антон Скрипунов. Православные отмечают один из главных праздников — Успение Пресвятой Богородицы. Его часто сравнивают с Пасхой Христовой, хотя о жизни и смерти Девы Марии в Евангелии почти ничего не сказано. О том, почему христиане проводят такую аналогию, что говорят древние апокрифы и в чем секрет популярности Успенских храмов на Руси, — в материале РИА Новости.

Ветвь райского дерева

По преданию, Богородица в Иерусалиме часто ходила к Голгофе, где когда-то своими глазами видела смерть своего Сына, и к гробнице, где одной из первых удостоверилась в Его воскресении.

И вот однажды ей явился архангел Гавриил и возвестил: "Сын Твой и Бог наш с архангелами и ангелами, херувимами и серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных примет Тебя, Матерь Свою, в Небесное Царство, чтобы Ты жила и царствовала с Ним бесконечное время". А в подтверждение своих слов ангел дал ей ветвь райского дерева. На погребение Богородицы в Иерусалим собрались все апостолы, кроме Фомы. И именно они несли ее тело до родовой гробницы в Гефсиманском саду.

Так вроде бы скорбное, на первый взгляд, событие стало у христиан одним из величайших праздников.

Кончина или сон

"Богородичная Пасха", по сути, — чуть ли не главный день церковного календаря. Успением Богоматери оканчивается годовой цикл основных христианских праздников.

"Церковный год завершается не только хронологически, но и содержательно. Ведь что празднуется на Успение? Осуществление того, что было сделано Христом для всего человечества во время его страданий, воскресения, вознесения и ниспослания Святого Духа на апостолов. То есть такой конец человеческой жизни, который является полным и всецелым "обожением" — вхождением человека в жизнь в Боге", — объясняет глава Учебного комитета РПЦ, профессор Московской духовной академии протоиерей Максим Козлов.

Иными словами, Успение Богородицы, с точки зрения христианского вероучения, является своеобразной "моделью смерти" для каждого человека. Звучит немного шокирующе, если не знать, что произошло после того, как тело Богоматери положили в гробницу.

Тот самый апостол Фома, которого не было на похоронах, прибыл в Иерусалим лишь через несколько дней. Как и в случае с воскресением Христа, он поначалу сомневался в свидетельствах других апостолов: что Сам Христос вместе с ангелами и забрал душу Своей Матери. И Фома направился на место ее погребения, но Девы Марии там не обнаружил…

"В третий день после своей смерти она была воскрешена своим Божественным Сыном и взята Им на небеса "в соединении души и тела". То есть не как остальные святые, которые пребывают в раю душой, но ожидают телесного воскресения вместе со всеми людьми уже после второго пришествия Христа", — отмечает отец Максим.

Именно поэтому праздник называется не "кончиной", а именно "успением" Богородицы. Это славянское слово означает "сон". Хотя со временем, уже под влиянием этого праздника, оно приобрело еще один смысл — "тихая кончина".

© Игорь Павлович Лобанов Перейти в фотобанк Икона "Успение" © Игорь Павлович Лобанов Перейти в фотобанк Икона "Успение"

Мало фактов

Тихой у Богородицы была не только кончина, но и вся жизнь. Она, согласно преданию, была "молчаливым средоточием первоначальной Церкви": не проповедовала, не записывала учение Сына, не управляла общиной, хотя и пользовалась большим уважением.

Есть, конечно, многочисленные упоминания о том, что Божия Матерь побывала в миссионерских путешествиях в Грузии и на горе Афон. Однако, по словам отца Максима Козлова, в первом тысячелетии считалось, что после воскресения Христа она жила либо в Иерусалиме, либо в Эфесе, в доме апостола Иоанна Богослова, которому сам Христос перед смертью поручил заботиться о ней.

"По чисто психологическим причинам понятно, что город, где проходила проповедь ее Сына, где Он был распят и воскрес, был тем местом, откуда ее материнское сердце не могло надолго отлучаться", — полагает профессор.

Но если о жизни Богородицы ничего не говорится ни в Евангелии, ни в Книге Деяний святых апостолов, откуда тогда известно о ее Успении? Оказывается, память о ней постаралась сохранить иерусалимская христианская община.

"Есть категория очень древних текстов, которые не вошли в Священное Писание — это апокрифы. И в некоторых из них содержится жизнеописание Богоматери от рождения до смерти. Эти апокрифы восходят к самому началу христианства, и на них основано учение Церкви о Божией Матери", — поясняет доцент кафедры библеистики богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Константин Польсков.

Единственная фраза

Богослужения в праздник Успения составлены как раз на основе свидетельств первых христиан — точно так же, как на Пасху Христову, они воспроизводят евангельские события. А праздничным вечером или вечером следующего дня совершается особый чин погребения Богоматери. Перед установленной в центре храма плащаницей — большой иконой, на которой изображена лежащая во гробе Пресвятая Дева, — поются особые песнопения о ее жизни, смерти и помощи христианам.

А в заступничество Богородицы православные верят особо. И храмы на Руси чаще всего посвящали именно этому празднику. Их больше, чем церквей в честь "праздника всех праздников" — Воскресения Христа.