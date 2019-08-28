Стало известно, кто еще сыграет с Камбербэтчем в фильме про кошек

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Актрисы Стэйси Мартин и Хэйли Сквайрс сыграют вместе с Бенедиктом Камбербэтчем и Клэр Фой в фильме о британском художнике "Луис Уэйн", сообщает THR.
Создатели фильма пока не рассказали, какие роли исполнят второстепенные персонажи в биографической драме режиссера Уилла Шарпа.
Однако ранее было объявлено, что в байопике сыграет Тоби Джонс ("Первый мститель", "Голодные игры") и Андреа Райзборо ("Обливион").
Луис Уэйн (Бенедикт Камбербэтч) получил известность в конце XIX века благодаря картинам, на которых изображал антропоморфных кошек с огромными глазами.
© Иллюстрация РИА НовостиРаботы художника Луиса Уильяма Уэйна, который всю свою жизнь рисовал только кошек и болел шизофренией. По его рисункам можно было наблюдать стадию болезни.
© Иллюстрация РИА Новости
Работы художника Луиса Уильяма Уэйна, который всю свою жизнь рисовал только кошек и болел шизофренией. По его рисункам можно было наблюдать стадию болезни.
Эмили (Клэр Фой) - жена Уэйна вдохновляла его и была любовью всей его жизни.
Сейчас съемки проходят в Лондоне и его окрестностях и должны завершится в середине октября.