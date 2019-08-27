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РИА Новости

"Роскосмос" намерен производить двигатели РД-191 в Пермском крае

21:59 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРакетный двигатель РД - 191 в цехе научно-производственного объединения "Энергетического машиностроения имени академика В. П. Глушко"
Ракетный двигатель РД - 191 в цехе научно-производственного объединения Энергетического машиностроения имени академика В. П. Глушко
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕРМЬ, 27 авг - РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин заявил о намерении открыть производство экологичных двигателей РД-191 для ракет "Ангара" в Пермском крае, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
Заявление Рогозина прозвучало во вторник в ходе рабочей встречи с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым, проходившей в рамках авиакосмического салона МАКС-2019 в Жуковском. По данным регионального правительства, одной из основных тем встречи стало развитие технополиса "Новый Звездный" в Пермском крае и связанная с ним модернизация предприятия "Протон-ПМ" (входит в "Роскосмос"), на котором планируется запустить серийное производство ракетных двигателей РД-191 на экологически чистых компонентах топлива.
"Надеюсь, это благотворно скажется на регионе. Если и будут какие-то испытания производств в Пермском крае, то это РД-191 под "Ангару". А это кислородно-реактивный двигатель, чистые компоненты. Мы любим Пермский край, любим Каму, не хочется оставлять плохой след в таком красивом регионе", - цитирует Рогозина пресс-служба пермского губернатора.
Как говорится в сообщении, Рогозин уточнил, что производство двигателей РД-191 для ракет-носителей "Ангара" кратно возрастет с 2023 года с началом серийного изготовления ракет. В связи с этим Рогозин обратил внимание на развитие социальной инфраструктуры кластера "Новый Звездный". "Здесь я очень благодарен губернатору за все его усилия, которые связаны с развитием инфраструктуры. Раньше приезжали в Пермь – рабочий городок только развивался. Сейчас появятся новые рабочие места, специалисты, и надо, чтобы для них была не только дорога, но и хорошая школа", - сказал Рогозин.
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Губернатор Решетников со своей стороны отметил, что ПАО "Протон-ПМ" создал мастер-план, согласно которому и ведется развитие инфраструктуры в микрорайоне Новые Ляды – территории перспективного развития технополиса.
По данным правительства Пермского края, к 2025 году в Новых Лядах планируется создать современную спортивную инфраструктуру, построить бассейн. Будут отремонтированы здания местной поликлиники на 150 посещений в сутки и техношколы им. В.П. Савиных на 1 тысячу мест. Кроме того, планируется провести реконструкцию очистных сооружений и местной фильтровальной станции.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В". Двигатель РД-191 используется в составе универсального ракетного модуля УРМ-1 ракет "Ангара". В ракете легкого класса "Ангара-1.2" используется один УРМ-1, среднего "Ангара-А3" - три, тяжелого "Ангара-А5" - пять.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиационно-космического салона МАКС-2019.
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