"Российское кино живо!": актеры отмечают профессиональный праздник

Сергей Безруков
Анна Михайловская
Гоша Куценко
Дмитрий Певцов
Дарья Мороз
Любовь Толкалина
Марина Федункив
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Не убиваемый возраст ! Даже не пытайтесь 😉 С Днем Рождения меня !🎉 Всех причастных - С Днем КИНО 🎥🍿 #маринафедункив #федункив #мамаколяна #реальныепацаны #деньрождения #кино #комедия #comedywoman #актриса #шутка #юмор #вайн #советскаяльвица #федункинмаклауд #пожилойблоггер
Александр Петров
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#Repost @bfeffectpromo ・・・ #фотодня: китайские коллеги-кинематографисты радостно приветствуют и делают фотокарточки с артистом Александром Петровым в офисе @vodorod_production 🎬 с днём кино! ||| От себя добавлю. Очень круто, что Российское кино становится международным. Идём дальше.
Екатерина Климова
Глафира Тарханова
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С днем КИНО!!!🎥🎥🎥🎥🎥 Дорогие коллеги киношники😜 много нам всем работы, в удовольствие!😁 Проводить это день на съемочной площадке с замечательно группой, особенно приятно!!!😊 🎬Те кто любит и смотрит кино, это и ваш праздник, мы стараемся для Вас!😘 😋Сегодня можно! Хочу пожелать себе: Исторического, сказочного, фантастического, космического, масштабного, комедийного, приключенческого, взрывного, грандиозного, будоражущего и глубокого кино-творчества!!! 🎞Умные продюссеры!!! Крутые сценаристы!!! Чуткие режиссеры!!! Я ЖДУ!!! Я ГОТОВА!!! ТОЛЬКО ПОЗОВИТЕ - Я ПРИДУ!!!!!!!!!!!😁 Помечтаем?! В какой роли вы меня видите??? И какая точно не для меня???