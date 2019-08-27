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РИА Новости
Культура

"Российское кино живо!": актеры отмечают профессиональный праздник

20:32 27.08.2019
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© Аватар Фильм (2002)Кадр из многосерийного фильма "Бригада"
Кадр из многосерийного фильма Бригада
© Аватар Фильм (2002)
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Российские кинематографисты сегодня отмечают День кино. Знаменитые актеры в Сети поздравили всех с праздником.

Сергей Безруков

Анна Михайловская

Гоша Куценко

Дмитрий Певцов

Дарья Мороз

Любовь Толкалина

Марина Федункив

Александр Петров

Екатерина Климова

Глафира Тарханова

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С днем КИНО!!!🎥🎥🎥🎥🎥 Дорогие коллеги киношники😜 много нам всем работы, в удовольствие!😁 Проводить это день на съемочной площадке с замечательно группой, особенно приятно!!!😊 🎬Те кто любит и смотрит кино, это и ваш праздник, мы стараемся для Вас!😘 😋Сегодня можно! Хочу пожелать себе: Исторического, сказочного, фантастического, космического, масштабного, комедийного, приключенческого, взрывного, грандиозного, будоражущего и глубокого кино-творчества!!! 🎞Умные продюссеры!!! Крутые сценаристы!!! Чуткие режиссеры!!! Я ЖДУ!!! Я ГОТОВА!!! ТОЛЬКО ПОЗОВИТЕ - Я ПРИДУ!!!!!!!!!!!😁 Помечтаем?! В какой роли вы меня видите??? И какая точно не для меня???

Публикация от Глафира Тарханова (@glafiratarhanova)

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КультураКино и сериалыНовости культурыАлександр Петров (посол)Гоша КуценкоСергей Безруков
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