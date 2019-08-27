ПСБ продолжит вовлекать малый бизнес в кооперацию по гособоронзаказу

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. ПСБ банк активно поддерживает малый и средний бизнес (МСБ) в целях увеличения его участия в кооперации по гособоронзаказу, сообщил директор департамента малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

"Сегодня только порядка 5% компаний из малого и среднего бизнеса вовлечены в кооперацию по гособоронзаказу. Это небольшая доля. А между тем, общаясь с нашими клиентами, мы видим, что они достаточно компетентны и, будучи зачастую выходцами из оборонных предприятий, обладают большим опытом в этой сфере", - рассказал Кирилл Тихонов РИА Новости в кулуарах Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

Такие клиенты, по мнению представителя ПСБ, имеют большие компетенции в своих областях, и то, что они сейчас делают в рамках небольших производств, это, по сути, уникальные технологии.

"Небольшие предприятия очень быстро перестраиваются, быстро реагируют на любое изменение рыночной конъюнктуры. Поэтому, более активно вовлекая их в кооперацию, заказчики могут сэкономить и на себестоимости, и на издержках, и на сроках производства. Надеемся, что с нашей помощью доля участия МСБ в гособоронзаказе будет увеличиваться", - сказал Тихонов.

Он также отметил, что если 10 лет назад в клиентском портфеле преобладала сфера торговли, то сейчас произошел разворот в сторону производства: в структуре портфеля увеличилась доля производственных предприятий.

"Это радиоэлектроника, это отдельные комплектующие, та же самая униформа, погоны, знаки отличия. У нас много клиентов, которые производят программное обеспечение для армии, уникальное оборудование для подготовки лётчиков, тренажеры. За счет того, что это распределено между большим числом участников кооперации, получается активное вовлечение малого бизнеса", - сказал глава департамента ПСБ.