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РИА Новости

ПСБ увеличил портфель кредитов для малого и среднего бизнеса на 30%

20:06 27.08.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска отделения "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. ПСБ банк с начала года увеличил кредитный портфель предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) на 30% до почти 200 миллиардов рублей, сообщил директор департамента малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

"По направлению малого и среднего бизнеса за текущий год мы показали очень хорошую динамику по росту кредитного портфеля, а также по гарантиям. Кредитно-гарантийный портфель вплотную приблизился к отметке 200 миллиардов рублей, и я уверен, что эту отметку мы преодолеем до конца года", – рассказал Тихонов корреспонденту РИА Новости в кулуарах Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

По его словам, сегодня банк уделяет огромное внимание развитию направления малого и среднего бизнеса и, таким образом, способствует увеличению вклада МСБ в российскую экономику. Для этого ПСБ также участвует в реализации национальных проектов и программ, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.
"У нас сейчас порядка 200 тысяч клиентов МСБ. Каждый месяц открывается более 12 тысяч расчетных счетов. Это означает, что активность бизнеса заметно оживилась, особенно в сегменте микробизнеса, чему способствует и тот факт, что государство сейчас активно создает дополнительные механизмы поддержки", - отметил банкир.
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
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ПСБ, по словам Тихонова, делает все, чтобы создать клиентам благоприятные условия. Так, был запущен продукт электронные банковские гарантии: теперь клиент может удаленно завести заявку без визита в офис и бумажных документов, и решение о предоставлении гарантии будет принято онлайн. На этом фоне объем гарантийной поддержки резко увеличился.
"Сам факт того, что у нас активно прирастают кредитный портфель и количество клиентов, говорит о том, что все больше и больше предпринимателей делают выбор в нашу пользу. Мы сейчас являемся активным участником программы Минэкономразвития, в рамках которой предприниматели могут получить финансирование по ставке 8,5%. Мы видим большой спрос на подобное финансирование, потому что для малого бизнеса такая ставка ранее никогда не была доступна", – подчеркнул Тихонов.
Он добавил, что одной из интересных идей, способствующих привлечению клиентов и партнеров, стало создание банком, впервые в истории авиасалона МАКС, коллективного стенда компаний МСБ. Благодаря данной инициативе многие клиенты МСБ получили возможность поучаствовать вместе с нами в деловой программе авиасалона.
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Авиасалон МАКСНовости компаний - Экономика
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