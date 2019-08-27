ПСБ увеличил портфель кредитов для малого и среднего бизнеса на 30%

МОСКВА, 27 авг – РИА Новости. ПСБ банк с начала года увеличил кредитный портфель предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) на 30% до почти 200 миллиардов рублей, сообщил директор департамента малого бизнеса ПСБ Кирилл Тихонов.

"По направлению малого и среднего бизнеса за текущий год мы показали очень хорошую динамику по росту кредитного портфеля, а также по гарантиям. Кредитно-гарантийный портфель вплотную приблизился к отметке 200 миллиардов рублей, и я уверен, что эту отметку мы преодолеем до конца года", – рассказал Тихонов корреспонденту РИА Новости в кулуарах Международного авиакосмического салона МАКС-2019.

По его словам, сегодня банк уделяет огромное внимание развитию направления малого и среднего бизнеса и, таким образом, способствует увеличению вклада МСБ в российскую экономику. Для этого ПСБ также участвует в реализации национальных проектов и программ, направленных на развитие малого и среднего бизнеса.

"У нас сейчас порядка 200 тысяч клиентов МСБ. Каждый месяц открывается более 12 тысяч расчетных счетов. Это означает, что активность бизнеса заметно оживилась, особенно в сегменте микробизнеса, чему способствует и тот факт, что государство сейчас активно создает дополнительные механизмы поддержки", - отметил банкир.

ПСБ, по словам Тихонова, делает все, чтобы создать клиентам благоприятные условия. Так, был запущен продукт электронные банковские гарантии: теперь клиент может удаленно завести заявку без визита в офис и бумажных документов, и решение о предоставлении гарантии будет принято онлайн. На этом фоне объем гарантийной поддержки резко увеличился.

"Сам факт того, что у нас активно прирастают кредитный портфель и количество клиентов, говорит о том, что все больше и больше предпринимателей делают выбор в нашу пользу. Мы сейчас являемся активным участником программы Минэкономразвития, в рамках которой предприниматели могут получить финансирование по ставке 8,5%. Мы видим большой спрос на подобное финансирование, потому что для малого бизнеса такая ставка ранее никогда не была доступна", – подчеркнул Тихонов.