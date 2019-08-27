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РИА Новости

Работы на КПП "Станица Луганская" не мешают ремонту моста, заявили в ЛНР

20:04 27.08.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на мост у КПП "Станица Луганская"
Вид на мост у КПП Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" сотрудниками МЧС самопровозглашенной Луганской народной республики не мешают Киеву начинать работы по восстановлению разрушенного пролета моста, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Ранее пресс-служба штаба операции объединенных сил Украины заявила, что Киев был вынужден приостановить работы по демонтажу конструкций моста в Станице Луганской до начала синхронных работ со стороны ополченцев. В ЛНР опровергли обвинения Киева и заявили, что продолжают работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП "Станица Луганская" и планируют завершить их в кратчайшие сроки.
"Процесс демонтажа фортификационного сооружения на мосту (на КПП "Станица Луганская" - ред.) не создает технических препятствий для подготовки к ремонтным работам украинским специалистам на разминированной площадке", - сообщил Филипоненко.
Он напомнил, что на сегодняшний день стороны уведомили Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ о завершении работ по разминированию в районе моста через реку Северский Донец.
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"Нет никаких препятствий для начала украинской стороной восстановительных работ на разрушенной части моста. Однако со стороны Украины до сегодняшнего дня работы так и не начаты, а проект восстановления моста у украинской стороны отсутствует", - добавил офицер пресс-службы.
Он уточнил, что работы по демонтажу позиции Народной милиции ЛНР в районе моста через реку Северский Донец будут завершены "непосредственно после начала ремонтно-восстановительных работ на мосту украинской стороной, как это предусмотрено договоренностями контактной группы в Минске от 17 июля 2019 года".
В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". Самопровозглашенная ЛНР и Киев договорились о ремонте моста на КПП "Станица Луганская".
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