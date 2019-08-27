Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T19:46Z
https://ria.ru/20190827/1557965027.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152813/44/1528134486_0:0:3040:1710_1036x0_80_0_0_310c420e9cabc533344628c26db12883.jpg
РИА Новости

ЕР подготовит более 30 тысяч наблюдателей для работы на выборах 8 сентября

19:46 27.08.2019
275
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкИзбиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке
Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Единая Россия" подготовит более 30 тысяч наблюдателей для работы на избирательных участках в единый день голосования 8 сентября, сообщает пресс-служба партии.
В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.
"Пройти подготовку на площадке МГЕР ("Молодой Гвардии Единой России" - ред.) и присоединиться к корпусу наблюдателей может любой желающий, кто хочет помочь сделать выборы честными. Наблюдатели, прошедшие обучение, в день ЕДГ (единый день голосования) будут впервые работать на УИКах (участковых избирательных комиссиях) и следить за качеством избирательного процесса: оперативно реагировать на поступающие из соцсетей и от штабов сигналы о нарушениях, затем – оперативно передавать информацию в избирательные штабы МГЕР, а также вести прямые трансляции с избирательных участков", - цитирует пресс-служба ЕР слова замсекретаря генсовета ЕР Виктора Селиверстова.
В пресс-службе партии уточнили, что с 29 августа по 3 сентября планируется подготовить более 30 тысяч наблюдателей.
Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Временной комиссии Михаил Федотов
26 августа, 12:17РИА Новости
Глава СПЧ призвал перейти на безбумажную избирательную систему
Замсекретаря генсовета ЕР подчеркнул, что основная работа будет построена через партийное приложение "Наблюдатель". С помощью приложения можно будет передавать сведения о закрытии и открытии участков, информацию о явке, данные по подсчету голосов. Также можно будет сообщать о нарушениях и передавать фото- и видеоматериалы с участков.
Зампредседателя координационного совета МГЕР Иван Дзюбан рассказал, что участники проекта "Школа наблюдателей" смогут пройти обучение по одному или нескольким направлениям на свой выбор. Так, они смогут познакомиться с правовыми и технологическими основами наблюдения на выборах, получить представление о ходе избирательной кампании кандидатов, обучиться методике опроса граждан на выходе из избирательных участков.
Как напомнили в пресс-службе ЕР, "Школа наблюдателей" – это проект "Молодой Гвардии", направленный на популяризацию избирательного процесса, формирование кадрового резерва наблюдателей к единому дню голосования и на их технологическую подготовку.
Посетитель МФЦ в зоне доступа к единому порталу государственных услуг
23 апреля, 10:18РИА Новости
На портале госуслуг в сентябре появятся цифровые сервисы для избирателей
352026
Обсудить 1
МГЕРЕдиный день голосованияЕдиная РоссияРоссияПолитика
Рекомендуем
Логотип ПАО Сбербанк России
В Сбербанке заявили, что пока рано обсуждать новый логотип компании
РИА
Новости
Ровер миссии ЭкзоМарс
В Европе собрали ровер миссии "ЭкзоМарс"
Президент РФ Владимир Путин во время посещения нового международного аэропорта Гагарин в Саратовской области. 27 августа 2019
Путин сообщил о планах за шесть лет отремонтировать 60 аэропортов
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
В Кремле прокомментировали возможность участия Путина в саммите G7
Лента
новостей
Пенсионерка
В Москве повысили минимальную пенсию
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Пушков ответил на заявление Макрона о конце гегемонии Запада
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский дал интервью о 100 днях президентства актеру из "Слуги народа"
Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий
Митрополит Сингапурский назвал задачи экзархата в Юго-Восточной Азии
Айсберг в акватории Северного ледовитого океана
США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане
Американский космический грузовик Dragon
Грузовик Dragon покинул МКС
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Второй сенатор США пожаловался на отказ в выдаче российской визы
Российский рубли и евро
Курс евро подскочил до 74 рублей
Президент 27 августа 2019.РФ Владимир Путин во время посещения нового международного аэропорта Гагарин в Саратовской области. 27 августа 2019
Путин осмотрел новый саратовский аэропорт "Гагарин"
Самолет Boeing 737-8 MAX
СМИ: российская компания пытается расторгнуть контракт на 35 Boeing 737 MAX
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
06:52Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
06:49СМИ: в Петербурге на остановке избили актера Марка Коваля
Лента новостейМолния