ЕР подготовит более 30 тысяч наблюдателей для работы на выборах 8 сентября

Избиратели в кабинках в единый день голосования на избирательном участке

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. "Единая Россия" подготовит более 30 тысяч наблюдателей для работы на избирательных участках в единый день голосования 8 сентября, сообщает пресс-служба партии.

В единый день голосования 8 сентября в 85 регионах РФ состоятся выборы различного уровня. Пройдут выборы в 13 заксобраний, в 16 регионах изберут прямым голосованием губернаторов. Городские думы изберут в 22 административных центрах. Кроме того, глав муниципальных образований изберут в трех столицах регионов. Также пройдут дополнительные выборы в Госдуму по четырем одномандатным округам.

"Пройти подготовку на площадке МГЕР ("Молодой Гвардии Единой России" - ред.) и присоединиться к корпусу наблюдателей может любой желающий, кто хочет помочь сделать выборы честными. Наблюдатели, прошедшие обучение, в день ЕДГ (единый день голосования) будут впервые работать на УИКах (участковых избирательных комиссиях) и следить за качеством избирательного процесса: оперативно реагировать на поступающие из соцсетей и от штабов сигналы о нарушениях, затем – оперативно передавать информацию в избирательные штабы МГЕР, а также вести прямые трансляции с избирательных участков", - цитирует пресс-служба ЕР слова замсекретаря генсовета ЕР Виктора Селиверстова.

В пресс-службе партии уточнили, что с 29 августа по 3 сентября планируется подготовить более 30 тысяч наблюдателей.

Замсекретаря генсовета ЕР подчеркнул, что основная работа будет построена через партийное приложение "Наблюдатель". С помощью приложения можно будет передавать сведения о закрытии и открытии участков, информацию о явке, данные по подсчету голосов. Также можно будет сообщать о нарушениях и передавать фото- и видеоматериалы с участков.

Зампредседателя координационного совета МГЕР Иван Дзюбан рассказал, что участники проекта "Школа наблюдателей" смогут пройти обучение по одному или нескольким направлениям на свой выбор. Так, они смогут познакомиться с правовыми и технологическими основами наблюдения на выборах, получить представление о ходе избирательной кампании кандидатов, обучиться методике опроса граждан на выходе из избирательных участков.