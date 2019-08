Проект из Чувашии вышел в финал Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT. 2019"

В пресс-службе напомнили, что IT-разработки из Чувашии неоднократно становились победителями конкурса "ПРОФ-IT", например, в 2014 году проект по комплексной автоматизации ЖКХ Чувашской Республики был признан лучшим в номинации "IT в ЖКХ". В 2015 году проект по персонифицированному учету лекарственных препаратов Региональной медицинской информационной системы (ПУЛП РМИС) получил первое место в номинации "IT в здравоохранении". В 2017 году проект по организации информационного межведомственного взаимодействия при оказании медицинской и социальной помощи инвалидам занял второе место в номинации "IT в социальной сфере".