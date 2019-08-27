Проект из Чувашии вышел в финал Всероссийского конкурса "ПРОФ-IT. 2019"

ЧЕБОКСАРЫ, 27 авг – РИА Новости. Чувашский проект по разработке и внедрению единой системы поддержки родовспоможения вышел в финал Всероссийского конкурса проектов региональной и муниципальной информатизации "ПРОФ-IT. 2019", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.

По его словам, победители конкурса будут объявлены в рамках всероссийского форума региональной информатизации "ПРОФ-IT.2019", который пройдет в Белгороде 12-13 сентября. Всего в финал вышли 36 проектов – по три в каждой из 12 номинаций. Работы оценивало профессиональное жюри, в состав которого вошли представители региональных органов власти со всей России. От Чувашской Республики на конкурс было подано четыре работы.

"В региональной информационной системе автоматизированы все процессы, связанные с оказанием медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде. Проект обеспечивает информационное взаимодействие между сотрудниками разных медицинских организаций, начиная от женской консультации и заканчивая детской поликлиникой", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что в системе ведётся индивидуальная карта беременной, история родов, история развития новорожденного. Проект начал реализовываться в Чувашии в 2012 году, с тех пор функциональные возможности информационной системы были расширены.