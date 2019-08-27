Жители Подмосковья смогут экономить на пересадке с МЦД в метро

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Для жителей Московской области будет доступен новый тариф на проезд в Московских центральных диаметрах с пересадкой в метро, благодаря которому они смогут экономить десятки тысяч рублей. Стоимость услуги – 45 рублей. Об этом сообщил Для жителей Московской области будет доступен новый тариф на проезд в Московских центральных диаметрах с пересадкой в метро, благодаря которому они смогут экономить десятки тысяч рублей. Стоимость услуги – 45 рублей. Об этом сообщил телеканал "360"

"МЦД — это очень важный, качественный и удобный для людей проект. Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. Это, можно сказать, транспортная мини-революция", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Так, житель Подольска, например, который ездит в Москву регулярно, сейчас только в одну сторону тратит 153 рубля. 115 рублей стоит билет на электричку и 38 — на метро. Теперь же его траты могут снизиться в 3,5 раза. Андрей Воробьев отметил, что в год экономия может составить до 50 тысяч рублей.