Жители Подмосковья смогут экономить на пересадке с МЦД в метро

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Для жителей Московской области будет доступен новый тариф на проезд в Московских центральных диаметрах с пересадкой в метро, благодаря которому они смогут экономить десятки тысяч рублей. Стоимость услуги – 45 рублей. Об этом сообщил телеканал "360".
"МЦД — это очень важный, качественный и удобный для людей проект. Сегодня вместе с правительством Москвы мы приняли единый тариф, который позволит жителям тратить меньше на поездки в столицу и ближнее Подмосковье. Это, можно сказать, транспортная мини-революция", — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Так, житель Подольска, например, который ездит в Москву регулярно, сейчас только в одну сторону тратит 153 рубля. 115 рублей стоит билет на электричку и 38 — на метро. Теперь же его траты могут снизиться в 3,5 раза. Андрей Воробьев отметил, что в год экономия может составить до 50 тысяч рублей.
Первые МЦД планируют запустить в конце 2019 года, они будут следовать по маршрутам D1 "Одинцово - Лобня" и D2 "Нахабино - Подольск". Поезда будут останавливаться на 57 станциях, на 19 из них можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Общая протяженность участков составит 132 километра. К 2025 году планируют запустить пять линий.