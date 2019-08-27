Шойгу выразил надежду на стабилизацию ситуации в Идлибе

ЖУКОВСКИй, 27 авг - РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду на то, что ситуация в сирийском Идлибе вскоре стабилизируется.

"Я надеюсь, что сейчас ситуация стабилизируется, и все будет там вполне (нормально - ред)", - сказал Шойгу, комментируя ситуацию в данной зоне.

В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и "Джебхат ан-Нусра"*, всего около 30 тысяч боевиков.

Второго августа 2019 года сирийские силы объявили в Идлибе новый режим прекращения огня, при условии выполнения Турцией обязательств по сентябрьскому соглашению. Но 5 августа армия возобновила операцию, поскольку боевики воспользовались затишьем для атак на нее.