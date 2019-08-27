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РИА Новости

В Курске мать обвинила врачей в "убийстве" двухлетнего сына

18:37 27.08.2019 (обновлено: 22:03 27.08.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Жительница Курска обвинила врачей в смерти двухлетнего сына, который попал в больницу с диагнозом ОРВИ.
Ребенка госпитализировали с невысокой температурой и тошнотой. Ему сделали укол антибиотика, несмотря на то что мать предупредила дежурного врача об аллергии на препарат. Мальчик покрылся сыпью, и у него подскочила температура, однако ему якобы не оказали помощь, потому что в больнице был выходной день. На следующий день у него начались осложнения, и его положили в реанимацию. Через пять дней ребенок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало токсическое поражение печени.
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По мнению матери мальчика, в гибели сына виноват медицинский персонал.
"На нем опыты ставили? <…> Просто упустили из внимания все, начиная от педиатров, заканчивая больницей Семашко, где просто убили моего ребенка", — заявила женщина в интервью телеканалу НТВ.
После смерти мальчика следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей".
СК рассматривает несколько версий трагедии: халатность медиков, некачественный антибиотик, врачебная ошибка, самолечение ребенка.
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