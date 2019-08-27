В Курске мать обвинила врачей в "убийстве" двухлетнего сына

Ребенка госпитализировали с невысокой температурой и тошнотой. Ему сделали укол антибиотика, несмотря на то что мать предупредила дежурного врача об аллергии на препарат. Мальчик покрылся сыпью, и у него подскочила температура, однако ему якобы не оказали помощь, потому что в больнице был выходной день. На следующий день у него начались осложнения, и его положили в реанимацию. Через пять дней ребенок скончался. По предварительным данным, причиной смерти стало токсическое поражение печени.