Историк прокомментировал дело латвийских карателей времен ВОВ

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Срока давности у преступлений нацистов и их пособников не существует, сказал РИА Новости один из ведущих израильских историков Холокоста Аарон Шнеер, комментируя расследование дела карателей, которые в годы Великой Отечественной войны убивали мирных жителей в Новгородской области.

Управление ФСБ по Новгородской области в августе обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По архивным данным, в окрестностях этих селений захоронены около четырех тысяч мирных граждан, которые были убиты в 1941-1943 годах. Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Из данных списка следует, что все они - уроженцы или жители Латвийской ССР.

"Я считаю, что срока давности за преступления нацистов и их пособников нет" , - сказал РИА Новости Шнеер, много лет проработавший в мемориальном комплексе "Яд Вашем".

"Это свидетельство того, что Россия продолжает в этом вопросе политику Советского Союза", - добавил он.