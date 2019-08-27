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РИА Новости

Историк прокомментировал дело латвийских карателей времен ВОВ

18:35 27.08.2019
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© РИА НовостиМесто раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
© РИА Новости
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 27 авг - РИА Новости. Срока давности у преступлений нацистов и их пособников не существует, сказал РИА Новости один из ведущих израильских историков Холокоста Аарон Шнеер, комментируя расследование дела карателей, которые в годы Великой Отечественной войны убивали мирных жителей в Новгородской области.
Управление ФСБ по Новгородской области в августе обнародовало список карателей, которые в годы Великой Отечественной войны уничтожали мирное население в деревне Жестяная Горка и селе Черное. По архивным данным, в окрестностях этих селений захоронены около четырех тысяч мирных граждан, которые были убиты в 1941-1943 годах. Предоставленный РИА Новости УФСБ список карателей — это четыре пожелтевших от времени страницы с рукописным текстом. Из данных списка следует, что все они - уроженцы или жители Латвийской ССР.
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
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"Я считаю, что срока давности за преступления нацистов и их пособников нет" , - сказал РИА Новости Шнеер, много лет проработавший в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
"Это свидетельство того, что Россия продолжает в этом вопросе политику Советского Союза", - добавил он.
Эксперт также напомнил об освещении этого вопроса в одном из своих трудов, в котором он писал, что "работники советских спецслужб неутомимо занимались поисками этих коллаборантов, проводили кропотливейшую работу среди бывших пленных, остарбайтеров, среди тех, кто в возрасте от 16 лет и старше проживал на оккупированной нацистами территории. Без этой систематической, многотрудной, повседневной и многолетней работы не были бы выявлены тысячи фашистских пособников, убийц, садистов".
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ФСБ РФЛатвияТель-АвивНовгородская областьРоссияОбщество
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