Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T18:33Z
https://ria.ru/20190827/1557962810.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155795/80/1557958001_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dbb62cbd23c7b178190f598663e36b1f.jpg
РИА Новости

Борисов отметил интерес турецких партнеров к российской технике

18:32 27.08.2019 (обновлено: 18:33 27.08.2019)
283
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и Китая и флаг Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Государственные флаги России и Китая и флаг Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Турецкие партнеры имеют неподдельный интерес к российской технике, заявил журналистам вице-премьер РФ Юрий Борисов в кулуарах международного авиационно-космического салона МАКС-2019.
"Показали лицом весь наш товар, выбор за ними, интерес у них неподдельный", - сказал он.
"Это про авиационную технику, про системы радиоэлектронной борьбы, про средства ПВО", - добавил Борисов.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября.
МАКС—2019
Вчера, 17:49РИА Новости
МАКС–2019
1601002
Обсудить 0
Авиасалон МАКС-2019Московская областьТурцияРоссияЖуковскийБезопасностьЭкономика
Рекомендуем
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Путин обсудил с Эрдоганом возможность сотрудничества по Су-35
РИА
Новости
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Конструктор назвал сроки начала поставок российско-китайского лайнера
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Россия и Турция выступили за территориальную целостность Сирии
Самолет Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Путин заявил о готовности организовать полеты турецких летчиков на Су-30СМ
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин объяснил важность проектов России и Турции для региона
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию. 27 августа 2019
Эрдоган назвал сроки второго этапа поставок С-400 в Турцию
Луна
Россия может привлечь другие страны к проекту ракеты для полетов на Луну
Птицефабрика
Россия и Бразилия обсудят начало поставок птицы
Салон макета российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Первый полет российско-китайского самолета может произойти в 2023 году
Экспериментальный российский перспективный палубный истребитель СУ-47, созданный в ОКБ имени Сухого на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
Уникальный Су-47 показали на МАКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи перед посещением Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Сирия, истребители и вертолеты: что обсудили Путин и Эрдоган на МАКС
Вид на Стамбул через пролив Босфор
Мэр Стамбула отменил финансирование проправительственных фондов
Средний разведывательный БПЛА малой дальности Корсар
Беспилотник "Корсар" проходит госиспытания
Завод по производству теплоизоляционных сыпучих материалов и фасонных изделий в Ступине
В Ступине достроили завод по производству деталей для электрооборудования
Вертолет Ансат на выставке в рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
Турция заинтересовалась вертолетом "Ансат"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
06:52Площадь пожаров в красноярской тайге выросла за сутки
Лента новостейМолния