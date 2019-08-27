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РИА Новости

Конструктор назвал сроки начала поставок российско-китайского лайнера

18:21 27.08.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМакет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Макет российско-китайского широкофюзеляжного самолёта CR929 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Поставки российско-китайского пассажирского самолёта CR929 могут начаться после 2025 года, сообщил журналистам в кулуарах МАКС-2019 главный конструктор самолета от российской стороны Максим Литвинов.
"После 2025 года (стоит в графике начало поставок самолета - ред.)", - сказал Литвинов.
Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.
Финансирование проекта с российской стороны – порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы, вместе взятые. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского – всего от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
Презентация макета российско-китайского самолета CR929. Архивное фото
9 ноября 2018, 12:08РИА Новости
Российско-китайский проект CR929 — пример кооперации в мировом авиастроении
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