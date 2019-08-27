Первый полет российско-китайского самолета может произойти в 2023 году

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Испытательный полет российско-китайского пассажирского самолёта CR929 может состояться в 2023 году, сообщил журналистам в кулуарах МАКС-2019 главный конструктор самолета от российской стороны Максим Литвинов.

"В районе 2023 года (первый испытательный полет ожидается - ред.), - сказал Литвинов.

Он отметил, что сейчас проект находится на стадии Gate-3. "Это эскизный проект. На этом этапе осуществляем выбор потенциальных поставщиков и "морозим" предварительную конфигурацию судна - основные летно-технические характеристики, размерность самолета, решения по планеру и двигателю", - сказал он.

"Пару лет нам надо еще до Gate-4. Это уже технический проект, на этом этапе мы должны завершить фазу механической, электрической и электронной интеграции всех компонентов. Кроме того, для сертификационных властей пройти макетную комиссию, после чего начнется этап рабочего проектирования и начнутся сертификационные работы", - добавил Литвинов.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов.

Финансирование проекта с российской стороны – порядка 600 миллиардов рублей, это больше, чем все другие авиастроительные программы, вместе взятые. Потребность китайского рынка в широкофюзеляжных самолетах в ближайшие 20 лет оценивается примерно в 1200 штук, российского – всего от 50 до 120. Всего по программе CR929 планируется выпустить в течение 20 лет около 800 лайнеров.