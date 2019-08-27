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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума

18:14 27.08.2019 (обновлено: 18:35 27.08.2019)
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© РИА НовостиСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости
ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.
"Мы с президентом РФ Владимиром Путиным затронули сирийскую тематику, особенно по идлибской зоне деэскалации. По сочинскому меморандуму, который мы подписали в сентябре прошлого года, мы смогли достигнуть относительной стабильности. Но, к сожалению, с мая правительственные войска осуществляют бомбардировку в отношении, в том числе и гражданских объектов, нарушили это относительное спокойствие. К сожалению, это и затрудняет выполнение сочинского меморандума", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
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Ситуация в провинции Идлиб в последнее время остается одним из основных вопросов сирийского урегулирования. Правительство Сирии 1 августа объявило о перемирии в регионе при условии соблюдения меморандума о зоне деэскалации от 2018 года, однако уже через четыре дня объявило, что возобновляет военную операцию против террористических группировок в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких сочинских договоренностей со стороны Анкары.
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