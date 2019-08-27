Эрдоган назвал причины, затрудняющие выполнение сочинского меморандума

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что действия правительственной армии Сирии в Идлибе затрудняют выполнение сочинского меморандума по урегулированию.

"Мы с президентом РФ Владимиром Путиным затронули сирийскую тематику, особенно по идлибской зоне деэскалации. По сочинскому меморандуму, который мы подписали в сентябре прошлого года, мы смогли достигнуть относительной стабильности. Но, к сожалению, с мая правительственные войска осуществляют бомбардировку в отношении, в том числе и гражданских объектов, нарушили это относительное спокойствие. К сожалению, это и затрудняет выполнение сочинского меморандума", - заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.