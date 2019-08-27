Россия и Турция в 2020 году отметят 100-летие дипломатических отношений

ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Россия и Турция в следующем году отметят столетие дипломатических отношений, профильные ведомства двух стран уже работают над составлением плана торжественных мероприятий, заявил президент России Владимир Путин.

"В следующем году будем отмечать столетие дипломатических отношений между Россией и Турцией, поэтому профильные ведомства, парламентские круги и общественные организации двух стран работают над составлением масштабного плана торжественных мероприятий", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.