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РИА Новости

Россия и Турция в 2020 году отметят 100-летие дипломатических отношений

17:49 27.08.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ЖУКОВСКИЙ, 27 авг - РИА Новости. Россия и Турция в следующем году отметят столетие дипломатических отношений, профильные ведомства двух стран уже работают над составлением плана торжественных мероприятий, заявил президент России Владимир Путин.
"В следующем году будем отмечать столетие дипломатических отношений между Россией и Турцией, поэтому профильные ведомства, парламентские круги и общественные организации двух стран работают над составлением масштабного плана торжественных мероприятий", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган во время встречи в Москве. 8 апреля 2019
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