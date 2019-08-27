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РИА Новости
Алтайский край

В Алтайском крае произвели первый сахар из свеклы нового урожая

17:47 27.08.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСахар
Сахар
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сахар. Архивное фото
БАРНАУЛ, 27 авг - РИА Новости. Черемновский сахарный завод в Алтайском крае произвел первый сахар из свеклы нового урожая, всего же в предстоящем сезоне плановый объем переработки сахарной свеклы превысит миллион тонн, сообщил начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.
"На Черемновский сахарный завод уже доставлено для переработки 50 тысяч тонн сахарной свеклы, собранной сельхозпредприятиями в этом году. Напомним, что в текущем году до 27,5 тысячи гектаров увеличена посевная площадь этой культуры", - сказал Большаков на оперативном совещании в правительстве региона.
По его словам, за сезон 2018-2019 годов на предприятии было переработано более 800 тысяч тонн свеклосырья, выработано 138 тысяч тонн сахара-песка.
Черемновский сахарный завод является единственным свеклоперерабатывающим предприятием в Алтайском крае. В результате реализации инвестиционных проектов с 2011 по 2018 год плановая производственная мощность на предприятии увеличена с 2,9 до 5,8 тысячи тонн переработки сахарной свеклы в сутки. Объем инвестиций в основной капитал предприятия в 2019 году составил 31,9 миллиона рублей.
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