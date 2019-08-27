В Алтайском крае произвели первый сахар из свеклы нового урожая

БАРНАУЛ, 27 авг - РИА Новости. Черемновский сахарный завод в Алтайском крае произвел первый сахар из свеклы нового урожая, всего же в предстоящем сезоне плановый объем переработки сахарной свеклы превысит миллион тонн, сообщил начальник краевого управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

"На Черемновский сахарный завод уже доставлено для переработки 50 тысяч тонн сахарной свеклы, собранной сельхозпредприятиями в этом году. Напомним, что в текущем году до 27,5 тысячи гектаров увеличена посевная площадь этой культуры", - сказал Большаков на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, за сезон 2018-2019 годов на предприятии было переработано более 800 тысяч тонн свеклосырья, выработано 138 тысяч тонн сахара-песка.