В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП из-за надвигающегося шторма "Дориан"

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Губернатор находящегося под управлением США Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед объявила о введении чрезвычайного положения на острове в связи с надвигающимся тропическим штормом "Дориан".
"Мы постановили ввести чрезвычайное положение для активации необходимых протоколов... Призываем граждан сохранять спокойствие и придерживаться плана действий в чрезвычайных ситуациях, а также следить за новостями", - говорится в сообщении губернатора в Twitter.
Согласно национальному центру США по слежению за ураганами, по состоянию на 12.00 мск шторм проходил через Наветренные Антильские острова.
"Ожидаются условия тропического шторма и возможны ураганные условия на Пуэрто-Рико в среду", - говорится в сообщении центра.
По данным метеорологов, скорость ветра может составить от 63 до 92 километров в час. Возможны осадки до 15 сантиметров.
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