В Пуэрто-Рико ввели режим ЧП из-за надвигающегося шторма "Дориан"

Ситуация на пляже в Сан-Хуане во время урагана

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Губернатор находящегося под управлением США Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед объявила о введении чрезвычайного положения на острове в связи с надвигающимся тропическим штормом "Дориан".

"Мы постановили ввести чрезвычайное положение для активации необходимых протоколов... Призываем граждан сохранять спокойствие и придерживаться плана действий в чрезвычайных ситуациях, а также следить за новостями", - говорится в сообщении губернатора в Twitter.

Согласно национальному центру США по слежению за ураганами, по состоянию на 12.00 мск шторм проходил через Наветренные Антильские острова.

"Ожидаются условия тропического шторма и возможны ураганные условия на Пуэрто-Рико в среду", - говорится в сообщении центра.