Смоленские центры соцобслуживания получили 20 новых автомобилей

"Власти региона приобрели 20 автомобилей, пять из которых предназначены для перевозки инвалидов-колясочников. Транспортные средства, прежде всего, будут использоваться для доставки на медицинское обследование пациентов старше 65 лет, проживающих в сельской местности", - рассказал собеседник агентства.

"Власти на системной основе занимаются поддержкой и повышением качества жизни смолян старшего поколения. А их сегодня в регионе проживает более 250 тысяч человек, причем около 50 тысяч – в сельской местности. Пожилые смоляне это заслужили – своим трудом на благо родного края, добросовестным и ответственным отношением к делу. Теперь наша задача – обеспечить им возможности получить необходимую, и, что крайне важно, качественную медицинскую и социальную помощь. Реализация национальных проектов, инициированных главой государства, способствует этому в полной мере", - сказал Островский на церемонии.