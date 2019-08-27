Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T17:41Z
https://ria.ru/20190827/1557960459.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155664/49/1556644957_0:24:3068:1750_1036x0_80_0_0_38b9a99046322d8cfc3d639005b01561.jpg
РИА Новости
Смоленская область

Смоленские центры соцобслуживания получили 20 новых автомобилей

17:41 27.08.2019
21
© Фото пресс-службы правительства Смоленской областиГубернатор Смоленской области Алексей Островский
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
© Фото пресс-службы правительства Смоленской области
СМОЛЕНСК, 27 авг – РИА Новости. Губернатор Смоленской области Алексей Островский вручил ключи от 20 новых автомобилей представителям областных комплексных центров социального обслуживания населения, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
Автомобили поставлены в рамках реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения", который рассчитан на 2019-2024 годы.
"Власти региона приобрели 20 автомобилей, пять из которых предназначены для перевозки инвалидов-колясочников. Транспортные средства, прежде всего, будут использоваться для доставки на медицинское обследование пациентов старше 65 лет, проживающих в сельской местности", - рассказал собеседник агентства.
Островский подчеркнул, что на сегодняшний день областные власти уделяют особое внимание совершенствованию медицинской помощи пожилым людям на основе мониторинга состояния их здоровья в рамках дополнительных скринингов на выявление социально значимых неинфекционных заболеваний.
Губернатор Смоленской области Алексей Островский
7 июня, 23:28Смоленская область
Смоленская область планирует бизнес-миссии в Германию, Турцию и Австрию
"Власти на системной основе занимаются поддержкой и повышением качества жизни смолян старшего поколения. А их сегодня в регионе проживает более 250 тысяч человек, причем около 50 тысяч – в сельской местности. Пожилые смоляне это заслужили – своим трудом на благо родного края, добросовестным и ответственным отношением к делу. Теперь наша задача – обеспечить им возможности получить необходимую, и, что крайне важно, качественную медицинскую и социальную помощь. Реализация национальных проектов, инициированных главой государства, способствует этому в полной мере", - сказал Островский на церемонии.
000000
Обсудить 0
Смоленская областьАлексей Островский
Рекомендуем
Ключ в замочной скважине
Жителей аварийного жилья Ленобласти переселят в квартиры вторичного рынка
РИА
Новости
Школьные рюкзаки
Власти Ленобласти потратят 1,5 млрд рублей на строительство школ и детсадов
Иваново, Россия
Более 200 тыс детей приступят к обучению в Ивановской области с 1 сентября
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Глава Ленобласти: региональным инвесторам снизят налог на прибыль
Лента
новостей
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Ленобласть заняла первое место по наименьшему количеству чиновников
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп похвалил президента Бразилии за борьбу с пожарами в Амазонии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин обсудил с Эрдоганом экономические вопросы
Нефтедобывающая платформа Приразломная в Баренцевом море
Профильные ведомства поддержали допуск частных компаний на шельф в Арктике
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин обсудил с Эрдоганом формирование сирийского конституционного комитета
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Россия и Турция считают астанинский формат эффективным, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин призвал сосредоточиться на стабилизации обстановки в Сирии "на земле"
Американский космический грузовик Dragon
Грузовик Dragon покинул МКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Россия и Турция в 2020 году отметят 100-летие дипломатических отношений
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступают на церемонии открытия Международного авиакосмического салона МАКС-2019
Путин объяснил важность проектов России и Турции для региона
Вадим Рабинович
Рабинович назвал комитет Рады по свободе слова пустышкой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
07:28Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал пробки на федеральной трассе
07:20СМИ: Китай не пустил американский военный корабль в порт Циндао
07:06СМИ: Пентагон одобрил строительство дополнительных 32 километра стены
07:05Источник: комиссии греческой церкви выступили против "новой церкви" Украины
Лента новостейМолния