Путин обсудил с Эрдоганом формирование сирийского конституционного комитета

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обсудил с турецким лидером Тайипом Эрдоганом формирование сирийского конституционного комитета и выразил надежду, что он начнет работу в Женеве в ближайшее время.

"Обсудили с господином Эрдоганом вопросы, связанные с формированием и запуском сирийского конституционного комитета, который, как мы надеемся, сможет начать работу в Женеве уже в самое ближайшее время" - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.