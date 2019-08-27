Митрополит УПЦ призвал афонских монахов не поддерживать Константинополь

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ) обратился с открытым письмом к монашествующим Святой Горы Афон, куда 19 октября планирует приехать патриарх Варфоломей, с призывом проявить солидарность с подвергающейся притеснениям Украинской православной церковью и не поддерживать действия Константинополя.

Ранее делегация так называемой "Православной церкви Украины" (ПЦУ) посетила несколько монастырей Афона, проявивших лояльность по отношению к созданной при участии Константинополя и украинских властей структуре. При этом сообщалось, что ряд обителей отказался принять украинских раскольников. Также в апреле было опубликовано письмо 12 старцев Святой горы Афон высшему органу управления "монашеской республики" - Священному Киноту, его авторы обвинили Константинопольского патриарха Варфоломея в неуважении церковных канонов и грубом вмешательстве в дела Украинской православной церкви.

"Сегодня Бог посещает нас испытаниями, в которых мы должны проявить твердость своей веры и непреклонное следование святым канонам нашей Матери Церкви. 19 октября к вам на Афон прибывает т.н. "патриарх" Варфоломей, который осквернил свое сердце и свои руки предательством Бога и нарушением Его святых заповедей.... Просим вас быть солидарными с нами в этой верности Христу и канонам Православной церкви", - говорится в письме.

В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале, иерарх УПЦ призвал монахов-афонитов "быть твердыми в своих убеждениях, не поддаваться ни на какие уговоры и не бояться угроз". Те же, кто из так называемого "послушания" последуют за патриархом Варфоломеем, по словам митрополита Луки, "предадут Христа".

Константинопольский патриарх, отметил он, продолжает дело ряда своих предшественников-еретиков на Константинопольском престоле и "уже утратил право именоваться не только патриархом, но и православным человеком". По словам митрополита Луки, задача патриарха Варфоломея - "расколоть Церковь, посеять вражду, внести смущение, погубить не твердых в вере, поколебать сомневающихся, внести смущение в умы и вызвать соблазн".