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РИА Новости

В Костроме перевязочные материалы делали из просроченной продукции

17:01 27.08.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСтетоскоп
Стетоскоп
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Стетоскоп. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Просроченные медицинские изделия использовались в Костромской области для производства индивидуальных перевязочных пакетов, специалисты Росздравнадзора дали разъяснения сотрудникам правоохранительных органов по вопросам производства и реализации медизделий, сообщается на сайте Росздравнадзора.
В августе 2019 года сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Костромской области приняли участие в следственных действиях, проводимых УЭБиПК УМВД России по региону, уточняется в материале.
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Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2019 году в Костроме неустановленные лица организовали производство индивидуальных перевязочных пакетов, являющихся в соответствии с действующим законодательством медицинскими изделиями, используя при этом аналогичную продукцию с истекшим сроком годности, которую переупаковывали под марку иного производителя, имеющего регистрационное удостоверение на данное медицинское изделие. Медицинские изделия реализовывались юридическим лицам в разных регионах страны
"Для производства индивидуальных перевязочных пакетов использовались просроченные медицинские изделия с незаконным использованием товарного знака при маркировке. Специалистами Росздравнадзора в ходе взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов были даны заключения и пояснения по вопросам производства, хранения и реализации медицинских изделий", - говорится в сообщении.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта фальсифицированных медицинских изделий. Расследование уголовного дела продолжается, отмечается на сайте.
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