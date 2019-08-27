В Костроме перевязочные материалы делали из просроченной продукции

МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Просроченные медицинские изделия использовались в Костромской области для производства индивидуальных перевязочных пакетов, специалисты Росздравнадзора дали разъяснения сотрудникам правоохранительных органов по вопросам производства и реализации медизделий, сообщается на сайте Росздравнадзора.

В августе 2019 года сотрудники территориального органа Росздравнадзора по Костромской области приняли участие в следственных действиях, проводимых УЭБиПК УМВД России по региону, уточняется в материале.

Как сообщалось ранее, по версии следствия, в 2019 году в Костроме неустановленные лица организовали производство индивидуальных перевязочных пакетов, являющихся в соответствии с действующим законодательством медицинскими изделиями, используя при этом аналогичную продукцию с истекшим сроком годности, которую переупаковывали под марку иного производителя, имеющего регистрационное удостоверение на данное медицинское изделие. Медицинские изделия реализовывались юридическим лицам в разных регионах страны

"Для производства индивидуальных перевязочных пакетов использовались просроченные медицинские изделия с незаконным использованием товарного знака при маркировке. Специалистами Росздравнадзора в ходе взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов были даны заключения и пояснения по вопросам производства, хранения и реализации медицинских изделий", - говорится в сообщении.