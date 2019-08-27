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РИА Новости
Теплоснабжение

ОГК-2 и "Мосэнерго" обменялись казначейскими акциями

16:56 27.08.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового и валютного рынков
Котировки фондового и валютного рынков
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. ОГК-2 передала "Мосэнерго" (обе компании входят в "Газпром энергохолдинг") свои казначейские акции в рамках обмена ценными бумагами, следует из сообщения ОГК-2.
В рамках договора с "Мосэнерго" у ОГК-2 26 августа произошло отчуждение 4,296 миллиарда казначейских акций. На балансе компании остались 78,144 миллиона "казначеек".
Позднее "Мосэнерго" также сообщило об отчуждении 27 августа 140 миллионов ценных бумаг в рамках сделки с ОГК-2. На балансе "Мосэнерго" после этого не осталось казначейских акций.
В июле советы директоров обеих компаний одобрили сделки по обмену казначейскими акциями: ОГК-2 продает около 4,3 миллиарда своих акций, "Мосэнерго" - около 140 миллионов. Договоры купли-продажи акций были заключены 13 августа. ОГК-2 сделка обошлась почти в 319 миллионов рублей, "Мосэнерго" - около 2,1 миллиарда рублей. Согласно договору, оплата производится компаниями не позднее 30 сентября 2019 года, после перехода права собственности на акции к покупателю, путем зачета встречных требований.
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В июле "Газпром энергохолдинг" пояснял, что после передачи казначейских акций ОГК-2 и "Мосэнерго" на баланс друг друга компании могут продать полученные ценные бумаги. Срок продажи после обмена не будет ограничен.
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