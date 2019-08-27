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РИА Новости

Дочь Гагарина передала новому аэропорту Саратова табличку с автографом отца

16:45 27.08.2019
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© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в FacebookАэропорт "Гагарин" в Саратове
Аэропорт Гагарин в Саратове
© Фото : страница аэропорта "Гагарин" в Facebook
САБУРОВКА (Саратовская область), 27 авг - РИА Новости. Дочь первого космонавта Елена Гагарина во вторник передала новому саратовскому аэропорту "Гагарин" памятную табличку с автографом Юрия Гагарина, которую сразу же установили на аллее космонавтов на площади перед пассажирским терминалом, передает корреспондент РИА Новости.
Несмотря на то, что Гагарин родился в Смоленской области, в Саратове его считают земляком. Именно здесь он учился в индустриальном техникуме, в Саратовском аэроклубе совершил свой первый парашютный прыжок и полет на тренировочном самолете. Кроме того, парашютную и предполетную подготовку первые космонавты проходили в Саратовской области в апреле-мае 1960 года. Неподалеку от Энгельса в Саратовской области Гагарин приземлился после легендарного полета в космос 12 апреля 1961 года.
Аэропорт Гагарин в Саратове
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Сначала на месте приземления вкопали столбик с дощечкой, на которой была надпись: "Не трогать. 12.04.61. 10 ч.55 м. Моск. врем.". Через год здесь соорудили небольшой постамент. Позднее на месте приземления космонавта в 27 километрах к югу от Энгельса был создан архитектурный комплекс "Гагаринское поле", центром которого стал обелиск с космической ракетой и памятником Гагарину. В 2012 году мемориальный комплекс был отнесен к объектам культуры федерального значения и получил статус достопримечательного места.
"Для меня большая честь заложить памятный знак с автографом моего отца у аэропорта, который носит его имя. Я впечатлена тем, что здесь увидела. Понятно, что это аэропорт, который сделан по самым современным стандартам. Надеюсь, что все пассажиры будут чувствовать себя причастными к великим космическим событиям", - сказала Гагарина на торжественной церемонии.
На аллее космонавтов заложены памятные знаки с автографами космонавтов. Эту традицию начала 12 апреля первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, а затем 18 августа продолжили летчик-космонавт Юрий Шаргин и космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Прокопьев.
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Аэропорт "Гагарин" расположен у села Сабуровка в 30 километрах от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 миллион человек в год, общая площадь - 23 тысячи квадратных метров. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тысячи метров и ширину 45 метров. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов.
Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - "Гагарин" - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт "Саратов Центральный" в центре города в тот же день был закрыт.
Строительство аэропорта "Гагарин" - совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Общая стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 22 миллиарда рублей. В первые трое суток работы пассажиропоток нового аэропорта Саратова составил 5,5 тысячи человек, таким образом, по данным пресс-службы воздушной гавани, суточный пассажиропоток "Гагарина" на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта.
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