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РИА Новости

США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане

16:45 27.08.2019
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАйсберг в акватории Северного ледовитого океана
Айсберг в акватории Северного ледовитого океана
© РИА Новости / Павел Львов
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Айсберг в акватории Северного ледовитого океана. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 авг – РИА Новости. Соединенные Штаты ратифицировали Соглашение о рыболовстве в открытом море в центральной части Северного Ледовитого океана вслед за Россией, Канадой и Евросоюзом, говорится в распространенном во вторник заявлении госдепартамента США.
"Соединенные Штаты стали четвертой стороной, ратифицировавшей Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана вслед за Канадой, Российской Федерацией и Европейским союзом. Соглашение вступит в силу после ратификации его всеми десятью подписантами", - сказано в документе.
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В настоящее время в этом регионе не ведется коммерческий лов рыбы, потому что большая его часть покрыта льдами, однако в свете таяния ледников и появления открытых пространств в летнее время стороны соглашения считают, что в обозримом будущем это станет возможно. Это соглашение является первым многосторонним документом такого рода, направленным на введение законодательных норм для вылова рыбы в конкретном регионе еще до начала промысла как такового, отмечается в сообщении.
Соглашение было подписано в Гренландии 3 октября 2018 года Россией, США, Канадой, Данией (от имени Фарерских островов и Гренландии), Норвегией, Исландией, Японией, Китаем, Республикой Кореей и Европейским союзом. Документ призван предотвратить нерегулируемый промысел и содействовать совместным научным исследованиям и наблюдениям.
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