США ратифицировали соглашение о рыболовстве в Северном Ледовитом океане

"Соединенные Штаты стали четвертой стороной, ратифицировавшей Соглашение о предотвращении нерегулируемого промысла в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана вслед за Канадой, Российской Федерацией и Европейским союзом. Соглашение вступит в силу после ратификации его всеми десятью подписантами", - сказано в документе.

В настоящее время в этом регионе не ведется коммерческий лов рыбы, потому что большая его часть покрыта льдами, однако в свете таяния ледников и появления открытых пространств в летнее время стороны соглашения считают, что в обозримом будущем это станет возможно. Это соглашение является первым многосторонним документом такого рода, направленным на введение законодательных норм для вылова рыбы в конкретном регионе еще до начала промысла как такового, отмечается в сообщении.