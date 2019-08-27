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РИА Новости

Центр Хруничева и Boeing договорились о продлении эксплуатации модуля МКС

16:44 27.08.2019
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Космический центр Хруничева продолжит по заказу американской корпорации Boeing эксплуатировать модуль "Заря" Международной космической станции - это модуль российского сегмента, построенный за счет США.
Соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока "Заря" стороны подписали на авиакосмической салоне МАКС-2019. Центр Хруничева будет поставлять заменяемое на орбите оборудование для обеспечения эксплуатации модуля, а также выполнять работы по модернизации конструкции в целях расширения технических возможностей модуля в период с 2021 по 2024 год.
"Продолжение эксплуатации МКС является важнейшей составляющей для поддержания международного взаимодействия в области исследования космоса. Новое соглашение – это подтверждение эффективного партнерства, которое и дальше будет способствовать развитию космической деятельности в интересах мирового сообщества", - заявил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.
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"В партнерстве с Центром Хруничева мы рады и в дальнейшем вносить свой вклад в этот широкомасштабный международный проект, имеющий решающее значение для освоения космоса", - отметил Сергей Кравченко, президент компании Boeing в России и СНГ.
Функционально-грузовой блок "Заря" был изготовлен в Центре Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе "Протон". Он стал первым модулем МКС.
Предыдущий контракт по продлению эксплуатации модуля после 15 лет работы на орбите был подписан в 2013 году.
МИА "Россия сегодня" выступает официальным информационным партнером авиакосмического салона МАКС-2019, который проходит с 27 августа по 1 сентября в Жуковском.
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