Центр Хруничева и Boeing договорились о продлении эксплуатации модуля МКС

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 27 авг - РИА Новости. Космический центр Хруничева продолжит по заказу американской корпорации Boeing эксплуатировать модуль "Заря" Международной космической станции - это модуль российского сегмента, построенный за счет США.

Соглашение о продлении контракта по поддержанию эксплуатации функционально-грузового блока "Заря" стороны подписали на авиакосмической салоне МАКС-2019. Центр Хруничева будет поставлять заменяемое на орбите оборудование для обеспечения эксплуатации модуля, а также выполнять работы по модернизации конструкции в целях расширения технических возможностей модуля в период с 2021 по 2024 год.

"Продолжение эксплуатации МКС является важнейшей составляющей для поддержания международного взаимодействия в области исследования космоса. Новое соглашение – это подтверждение эффективного партнерства, которое и дальше будет способствовать развитию космической деятельности в интересах мирового сообщества", - заявил генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко.

"В партнерстве с Центром Хруничева мы рады и в дальнейшем вносить свой вклад в этот широкомасштабный международный проект, имеющий решающее значение для освоения космоса", - отметил Сергей Кравченко, президент компании Boeing в России и СНГ.

Функционально-грузовой блок "Заря" был изготовлен в Центре Хруничева в рамках контракта с Boeing и успешно запущен с космодрома Байконур в 1998 году на ракете-носителе "Протон". Он стал первым модулем МКС.

Предыдущий контракт по продлению эксплуатации модуля после 15 лет работы на орбите был подписан в 2013 году.