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РИА Новости

В Омске мать оставила троих детей на двое суток одних в квартире

16:44 27.08.2019
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 27 авг - РИА Новости. Следователи СК и прокуратура в Омске проводят проверки после получения информации о том, что трое детей провели одни в квартире более двух суток, сообщают ведомства во вторник.
"Организована доследственная проверка сообщений средств массовой информации о том, что днем 27 августа 2019 года в одной из квартир в Центральном административном округе Омска были обнаружены трое детей от года до 14 лет, оставленные матерью одни на несколько дней", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным СК, соседи семьи обеспокоились длительным отсутствием матери детей и обратились в правоохранительные органы. Вскрыв металлическую дверь с помощью аварийно-спасательной службы, полиция обнаружила троих детей, оставленных матерью в квартире на срок свыше двух суток.
Прокуратура Центрального округа Омска также организовала проверку, в ходе которой даст оценку деятельности законных представителей несовершеннолетних детей и органов системы профилактики и безнадзорности. В ведомстве отметили, что данная ситуация угрожала жизни и здоровью детей.
По данным следственного управления, детей обследуют врачи, их состояние удовлетворительное. Следователи уже установили местонахождение матери детей, в ближайшее время ее доставят к следователю.
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