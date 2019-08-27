В Омске мать оставила троих детей на двое суток одних в квартире

НОВОСИБИРСК, 27 авг - РИА Новости. Следователи СК и прокуратура в Омске проводят проверки после получения информации о том, что трое детей провели одни в квартире более двух суток, сообщают ведомства во вторник.

"Организована доследственная проверка сообщений средств массовой информации о том, что днем 27 августа 2019 года в одной из квартир в Центральном административном округе Омска были обнаружены трое детей от года до 14 лет, оставленные матерью одни на несколько дней", - говорится в сообщении.

По предварительным данным СК, соседи семьи обеспокоились длительным отсутствием матери детей и обратились в правоохранительные органы. Вскрыв металлическую дверь с помощью аварийно-спасательной службы, полиция обнаружила троих детей, оставленных матерью в квартире на срок свыше двух суток.

Прокуратура Центрального округа Омска также организовала проверку, в ходе которой даст оценку деятельности законных представителей несовершеннолетних детей и органов системы профилактики и безнадзорности. В ведомстве отметили, что данная ситуация угрожала жизни и здоровью детей.