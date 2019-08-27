Главную православную икону ВМФ России доставили в Калининград

КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Главную православную икону Военно-морского флота России - образ Святого апостола Андрея Первозванного - доставили в Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде, сообщила пресс-служба Балтфлота.

"В Калининградскую область икона была доставлена специальным военным бортом из Кронштадтского морского собора, где она была освящена в канун Дня Военно-Морского Флота России в присутствии Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. По случаю прибытия святыни состоялся молебен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после прибытия икона была выставлена в Кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота, соединении морской пехоты Балтийского флота, затем образ Святого апостола Андрея Первозванного побывал на кораблях и в войсковых частях Балтийского флота, где все православные военнослужащие и гражданский персонал могли поклониться иконе.