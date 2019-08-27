Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T16:47Z
https://ria.ru/20190827/1557956620.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155795/75/1557957530_0:317:3078:2048_1036x0_80_0_0_6bfe2e85948564ef962a658c7366cd0c.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Главную православную икону ВМФ России доставили в Калининград

16:37 27.08.2019 (обновлено: 16:47 27.08.2019)
128
© РИА Новости / Виталий Невар / Перейти в фотобанкГлавная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
Главная икона Военно-морского флота РФ - образ Андрея Первозванного в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
© РИА Новости / Виталий Невар
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 27 авг - РИА Новости. Главную православную икону Военно-морского флота России - образ Святого апостола Андрея Первозванного - доставили в Кафедральный собор Христа Спасителя в Калининграде, сообщила пресс-служба Балтфлота.
"В Калининградскую область икона была доставлена специальным военным бортом из Кронштадтского морского собора, где она была освящена в канун Дня Военно-Морского Флота России в присутствии Главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. По случаю прибытия святыни состоялся молебен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после прибытия икона была выставлена в Кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота, соединении морской пехоты Балтийского флота, затем образ Святого апостола Андрея Первозванного побывал на кораблях и в войсковых частях Балтийского флота, где все православные военнослужащие и гражданский персонал могли поклониться иконе.
Икону изготовили специально для главного храма Вооруженных сил России, который откроется в следующем году в подмосковном парке "Патриот". В Калининградской области образ небесного покровителя флота святого апостола Андрея Первозванного пробудет до середины сентября. После Балтийского флота икону доставят на Черноморский флот, далее на Северный и Тихоокеанский флот.
Памятник Андрею Первозванному
13 декабря 2018, 08:00Религия и мировоззрение
"Сказ о бане". Так был ли на Руси апостол Андрей Первозванный
220100
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеБалтийский флот ВМФ РоссииРусская православная церковьКалининградская областьРоссияКалининградОбщество
Рекомендуем
Установка купола на храм
Курганская епархия заявила, что земля под храм у детсада выделена законно
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Орле будут судить двух мужчин, стрелявших по прохожим из винтовки
Судно Marmalaita немецкой компании MarConsult Schiffahrt
Источник рассказал о переговорах с пиратами, похитившими россиян в Камеруне
Строительные работы по возведению Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации во имя Воскресения Христова на территории Парка Патриот
В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил
Лента
новостей
Сотрудники МЧС тушат возгорание кровли одного из зданий Богородице-Рождественского женского монастыря в Москве. 26 августа 2019
Пожар не повлиял на график богослужений Рождественского монастыря в Москве
Единый проездной билет
Бумажный "Единый" не будет работать на турникетах МЦД
Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор почтили память погибших на Донбассе и возлагают цветы к мемориалу на Михайловской площади в Киеве
Секретарь СНБО Украины встретился с Джоном Болтоном
Открытие Международного авиационно-космического салона МАКС-2019
"Ростех" представил на МАКС-2019 новейший вертолетный беспилотник
Головной траулер-сейнер проекта SK-3101R Ленинец, построенный на Прибалтийском судостроительном заводе Янтарь
В Калининграде передали заказчику первый траулер для камчатских рыбаков
Корова на пастбище
Брянские власти прокомментировали показ коров в военной форме на ярмарке
Советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолёт Ил-96 для авиалиний средней и большой протяжённости, представленный на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
На авиасалоне МАКС дежурят 180 пожарных
Макет космического ядерного буксира, на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2019
Космический ядерный буксир впервые представили на МАКС-2019
Военно-исторический фестиваль Великое стояние на реке Угре в Калужской области
Регионы поддержали идею празднования Дня окончания стояния на Угре
Бабочка сидит на ухе у посетительницы Аквариума Генуи
Евангелие с сурдопереводом: у кого тоньше духовный слух
Митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий
Митрополит Сингапурский назвал задачи экзархата в Юго-Восточной Азии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Цыгане, из-за которых возник конфликт в кузбасском селе, живут в своем доме
09:04Пропавшие в горах Кабардино-Балкарии альпинисты вышли на связь
09:03Число погибших из-за взрыва в жилом доме под Львовом увеличилось до двух
09:03Под завалами обрушившегося здания в Новосибирске могут быть 12 рабочих
09:00Синоптики предупредили о похолодании до минусовой температуры
08:58В ЛНР обвинили ВСУ в обстреле жилого массива
08:54В Тюмени прокуратура проверит больницу, где отказались принять умирающего
08:54СМИ: Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту
08:47В ООН призвали к взаимодействию всех безъядерных зон
08:44Китай планирует до конца года построить 50 тысяч базовых станций 5G
08:39В Росстате рассказали о рационе россиян
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
Лента новостейМолния