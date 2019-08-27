Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-27T16:29Z
https://ria.ru/20190827/1557956598.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152030/97/1520309734_0:417:4000:2667_1036x0_80_0_0_d35f90047a6f44eb33b3625c761ad0b2.jpg
РИА Новости

Береговая охрана Ливии заявила об обнаружении тел пяти мигрантов

16:29 27.08.2019
140
© AP Photo / Felipe DanaИспанская организация спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии
Испанская организация спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии
© AP Photo / Felipe Dana
Испанская организация спасает мигрантов и беженцев у берегов Ливии . Архивное фото
ТРИПОЛИ, 27 авг - РИА Новости. Береговая охрана Ливии обнаружила тела пяти нелегальных мигрантов и спасла 65 в Средиземном море в ходе спасательной операций, сообщил РИА Новости представитель ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального единства в Триполи, Айюб Касем.
Согласно заявлению Касема, береговая охрана начала операцию после того, как ей поступило сообщение, что нелегальные мигранты, находящиеся в лодке в 14 километрах к северу от находящегося на побережье Ливии города Хомс, терпят крушение и нуждаются в спасении. Касем заявил, что 65 мигрантов удалось спасти, в то время как пять других, среди которых трое мужчин, женщина и ребенок, были обнаружены мертвыми.
Беженцы и мигранты спасенные у берегов Ливии. Архивное фото
19 марта 2018, 16:46РИА Новости
Международные организации не помогают Ливии с мигрантами, считает эксперт
По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 40 человек считаются пропавшими без вести в результате крушения. Управление также сообщает, что большинство спасенных являются гражданами Судана, также среди них есть выходцы из Египта, Марокко и Туниса.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство и превратилась в перевалочный пункт для нелегальных мигрантов, стремящихся попасть в Европу. Сообщается также, что незаконные вооруженные группировки, действующие на территории Ливии, контролируют нелегальный бизнес по отправке мигрантов в Европу.
100000
Обсудить 0
ЛивияВ мире
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Орле будут судить двух мужчин, стрелявших по прохожим из винтовки
РИА
Новости
Ситуация в Донбассе
Украинские силовики не обозначают районы минирования знаками, заявили в ЛНР
Сирийцы на лошадях едут в выставочный городок на южной окраине Дамаска
В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
Израильские военнослужащие
Армия Израиля атаковала объект ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа
Лента
новостей
Япония
В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
Пуск ракет из сектора Газа в сторону Израиля. 12 ноября 2018
В Израиле засекли ракетный пуск из сектора Газа
Мигрант из Нигерии на судне недалеко от Сицилии
Италия закрыла границы для очередного судна со спасенными мигрантами
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Суданская оппозиция передала список кандидатов на министерские посты
Люди с флагами Латвии, Эстонии и Литвы
ОП обратится в Совет Европы из-за дискриминации русскоязычных в Прибалтике
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
В России за три года стали втрое чаще увольнять из-за утраты доверия
Аквалангист совершает подледные погружения в Амерьевском карьере Щелковского района в дайвинг - центре Пятый Элемент
В Египте за три года подготовят 27 тысяч инструкторов-подводников
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
Место раскопок в районе деревни Жестяная Горка, где следователи обнаружили около 500 тел жертв латвийских карателей
Экс-глава МИД Латвии призвал помочь России в расследовании дела карателей
Министр иностранных дел Японии Таро Коно
Глава МИД Японии потребовал от Ирана выполнения ядерных обязательств
Президент США Дональд Трамп во время саммита G7 в Биаррице
Трамп обсудил с президентом Египта ситуацию в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:37На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
08:37В ДНР обвинили ВСУ в обстреле Горловки
08:36В Крыму предложили сделать фестиваль "Таврида – АРТ" ежегодным
08:36В Приморье за границы морского заповедника выведут выброшенную шхуну КНДР
08:32Forbes назвал самые богатые российские семьи
08:27В Приамурье из-за паводка на площади в 255 тысяч гектаров погиб урожай
08:25Суд в Новосибирске рассмотрит иск о снятии с выборов действующего мэра
08:21В Дамаске, несмотря на угрозы США, откроется международная выставка
08:16Под Волгоградом опрокинулся автомобиль BlaBlaCar, девять человек пострадали
08:15В Якутии за сутки потушили пять лесных пожаров
08:14Под Тюменью проверяют больницу, где не приняли умирающего пациента
08:13В ЛНР обвинили украинских силовиков в одном обстреле за сутки
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду
08:10В Саратове в ДТП погибли три человека
08:09В Пекине сообщения о запуске китайской криптовалюты назвали "догадками"
07:58В Японии спасли семь рыбаков с перевернувшегося судна
07:43Во Владивостоке сняли ограничения на проезд к подтопленному аэропорту
07:41В Японии около 850 тысяч человек эвакуируют из-за дождей
07:37Россия и Казахстан договорились о начале сборки вертолетов Ми в Алма-Ате
07:34В подтопленном ливнями Приморье продлили штормовое предупреждение
Лента новостейМолния