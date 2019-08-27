Береговая охрана Ливии заявила об обнаружении тел пяти мигрантов

ТРИПОЛИ, 27 авг - РИА Новости. Береговая охрана Ливии обнаружила тела пяти нелегальных мигрантов и спасла 65 в Средиземном море в ходе спасательной операций, сообщил РИА Новости представитель ливийского ВМФ, подконтрольного правительству национального единства в Триполи, Айюб Касем.

Согласно заявлению Касема, береговая охрана начала операцию после того, как ей поступило сообщение, что нелегальные мигранты, находящиеся в лодке в 14 километрах к северу от находящегося на побережье Ливии города Хомс, терпят крушение и нуждаются в спасении. Касем заявил, что 65 мигрантов удалось спасти, в то время как пять других, среди которых трое мужчин, женщина и ребенок, были обнаружены мертвыми.

По данным управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, около 40 человек считаются пропавшими без вести в результате крушения. Управление также сообщает, что большинство спасенных являются гражданами Судана, также среди них есть выходцы из Египта, Марокко и Туниса.