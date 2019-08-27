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РИА Новости

В Орле будут судить двух мужчин, стрелявших по прохожим из винтовки

16:25 27.08.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Двое жителей Орла предстанут перед судом за то, что ради забавы открыли стрельбу из пневматической винтовки по прохожим, ранив четырех человек, в том числе - двух несовершеннолетних, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
По данным следствия, обвиняемые, передвигаясь 7 апреля этого года на легковом автомобиле по Заводскому району Орла, решили "пострелять" в прохожих, избрав в качестве мишеней незнакомых женщин.
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"Один из обвиняемых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с заднего сиденья автомобиля произвел в находившихся на улице женщин не менее 28 прицельных выстрелов свинцовыми пулями из пневматической винтовки. Второй обвиняемый управлял автомобилем, при этом подавал своему приятелю свинцовые пули и открывал окна автомобиля для производства последним выстрелов в потерпевших", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате стрельбы пострадали четыре девушки, две из которых – несовершеннолетние.
В отношении 46-летнего и 23-летнего жителей Орла было возбуждено дело по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и побоях. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.
"В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения", - сообщает следствие.
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