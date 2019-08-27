В Орле будут судить двух мужчин, стрелявших по прохожим из винтовки

ВОРОНЕЖ, 27 авг - РИА Новости. Двое жителей Орла предстанут перед судом за то, что ради забавы открыли стрельбу из пневматической винтовки по прохожим, ранив четырех человек, в том числе - двух несовершеннолетних, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

По данным следствия, обвиняемые, передвигаясь 7 апреля этого года на легковом автомобиле по Заводскому району Орла, решили "пострелять" в прохожих, избрав в качестве мишеней незнакомых женщин.

"Один из обвиняемых, будучи в состоянии алкогольного опьянения, с заднего сиденья автомобиля произвел в находившихся на улице женщин не менее 28 прицельных выстрелов свинцовыми пулями из пневматической винтовки. Второй обвиняемый управлял автомобилем, при этом подавал своему приятелю свинцовые пули и открывал окна автомобиля для производства последним выстрелов в потерпевших", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате стрельбы пострадали четыре девушки, две из которых – несовершеннолетние.

В отношении 46-летнего и 23-летнего жителей Орла было возбуждено дело по статьям о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и побоях. Санкция данных статей УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.