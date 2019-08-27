Украинские силовики не обозначают районы минирования знаками, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики не обозначают заминированные районы у линии соприкосновения в Донбассе, чем подвергают угрозе жизни мирных жителей, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики минируют территории в районе населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.
"При установке минно-взрывных заграждений не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей", - сообщил Филипоненко.
Он призвал мирных жителей подконтрольных ВС Украины территорий, быть бдительными, так как подобные действия ВС Украины являются "прямой угрозой для жизни".
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
"На сегодняшний день информация о новых минно-взрывных заграждениях 46-й бригады вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Счастье подтверждается международными наблюдателями миссии (СММ) ОБСЕ", - сообщил Филипоненко.