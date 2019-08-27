Украинские силовики не обозначают районы минирования знаками, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики не обозначают заминированные районы у линии соприкосновения в Донбассе, чем подвергают угрозе жизни мирных жителей, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики минируют территории в районе населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.

"При установке минно-взрывных заграждений не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей", - сообщил Филипоненко.

Он призвал мирных жителей подконтрольных ВС Украины территорий, быть бдительными, так как подобные действия ВС Украины являются "прямой угрозой для жизни".