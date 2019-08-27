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РИА Новости

Украинские силовики не обозначают районы минирования знаками, заявили в ЛНР

16:22 27.08.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкСитуация в Донбассе
Ситуация в Донбассе
© РИА Новости / Игорь Маслов
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ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Украинские силовики не обозначают заминированные районы у линии соприкосновения в Донбассе, чем подвергают угрозе жизни мирных жителей, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
Ранее Народная милиция ЛНР заявила, что украинские силовики минируют территории в районе населенного пункта Счастье у линии соприкосновения в Донбассе.
"При установке минно-взрывных заграждений не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных схем минных полей", - сообщил Филипоненко.
Он призвал мирных жителей подконтрольных ВС Украины территорий, быть бдительными, так как подобные действия ВС Украины являются "прямой угрозой для жизни".
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"На сегодняшний день информация о новых минно-взрывных заграждениях 46-й бригады вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Счастье подтверждается международными наблюдателями миссии (СММ) ОБСЕ", - сообщил Филипоненко.
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